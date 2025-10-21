Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?

CİMBOM'UN AVRUPA YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir fikstürle mücadele ediyor. Liverpool karşısında elde edilen tarihi galibiyetin ardından Bodo/Glimt karşılaşması, hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, iç sahada alacakları bir galibiyetle grup sıralamasında yükselmeyi hedefliyor.