Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir viraja giriyor. Liverpool galibiyetiyle moral depolayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etmeye hazırlanıyor. Cimbom'un gruptaki kaderini yakından ilgilendiren bu mücadele öncesi futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasına dair detaylar ve UEFA Şampiyonlar Ligi fikstüründeki son durum...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:45