Viral Galeri Viral Liste Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir viraja giriyor. Liverpool galibiyetiyle moral depolayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk etmeye hazırlanıyor. Cimbom'un gruptaki kaderini yakından ilgilendiren bu mücadele öncesi futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Galatasaray - Bodo/Glimt karşılaşmasına dair detaylar ve UEFA Şampiyonlar Ligi fikstüründeki son durum...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 09:45
Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvanın üçüncü haftasında Galatasaray, Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i İstanbul'da konuk edecek. Grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan toplayan sarı-kırmızılılar, bu kez taraftarı önünde sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?

ZORLU RANDEVU RAMS PARK'TA

Galatasaray - Bodo/Glimt mücadelesi, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Avrupa'nın önemli hakemlerinden Michael Oliver düdük çalacak. İngiliz hakeme yan çizgide Stuart Burt ve James Mainwaring eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini ise Andrew Madley üstlenecek.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?

KARŞILAŞMA TRT 1'DE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Bodo/Glimt maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi atmosferini doyasıya yaşamak isteyen taraftarlar, bu dev karşılaşmayı açık kanalda izleme fırsatı bulacak.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?

CİMBOM'UN AVRUPA YOLCULUĞU DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir fikstürle mücadele ediyor. Liverpool karşısında elde edilen tarihi galibiyetin ardından Bodo/Glimt karşılaşması, hem moral hem de puan açısından büyük önem taşıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, iç sahada alacakları bir galibiyetle grup sıralamasında yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimt (Ev) | 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (Deplasman) | 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (Ev) | 20.45

SON DAKİKA