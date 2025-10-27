Fırtına uyarısı: 55 kilo altındakiler dikkat! Lodos saatte 70 km’ye ulaşacak, Marmara ve Ege alarmda! Bu hafta hava nasıl olacak?

AKOM'DAN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına için uyarıda bulundu.

AKOM'un son meteorolojik değerlendirmesine göre pazartesi günü rüzgar zaman zaman fırtına hızına ulaşacak, 65 kilometreye kadar esecek. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. İstanbul'da sağanağın Salı günü de devam etmesi, Çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması bekleniyor.