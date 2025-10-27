Viral Galeri Viral Liste Fırtına uyarısı: 55 kilo altındakiler dikkat! Lodos saatte 70 km’ye ulaşacak, Marmara ve Ege alarmda! Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Türkiye'nin batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Gün boyunca Marmara ve Ege'de aralıklarla sürecek yağışların, öğleden sonra kuvvetleneceği, akşam saatlerinde ise özellikle İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:01
Türkiye yeni haftaya bahar havasından uzak, kuvvetli rüzgarlar ve sağanak yağışlarla merhaba demeye hazırlanıyor. Meteoroloji uzmanları, özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde pazartesi gününden itibaren etkili olacak yağışların hafta ortasında yurdun geneline yayılacağını belirtiyor. Peki bu hafta hava nasıl seyredecek?

BATIDAN GELEN YENİ SİSTEM ETKİLİ OLACAK

Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi günü Marmara başta olmak üzere batı kesimlerde yağışların yeniden etkisini göstereceğini belirterek, çarşamba günü sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışların kuvvetleneceğini söyledi. Şen, "Önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günleri yağışlı geçecek. Çarşambadan itibaren sıcaklıkların düşmesiyle yağışlar kuvvetlenecek. İstanbul'da sıcaklık pazartesi günü 24-25 derece civarında olacak, ancak çarşamba gününden itibaren gelen yeni sistemle 6-7 derece birden düşecek" dedi.

Şen, Ankara'da sıcaklığın 15 dereceye, İstanbul'da ise 17 dereceye kadar gerileyeceğini vurguladı. Şen, "Hafta sonuna doğru yağışlar yurdu terk etmeye başlayacak. Ancak bu yıl deniz ve kara yüzey sıcaklıkları yüksek. Bu da soğuk hava dalgalarının şiddetli yağışlara dönüşme olasılığını artırıyor. Bu sene, özellikle ani sağanak ve dolu olaylarını daha sık göreceğiz" ifadelerini kullandı.

MARMARA'DA LODOS ALARMI: 75 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

İstanbul Valiliği, Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin güneyinde kuvvetli lodos beklendiğini açıkladı. Valilikten yapılan duyuruda, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceği ve akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

Vatandaşların ulaşımda aksama, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

AKOM'DAN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve fırtına için uyarıda bulundu.

AKOM'un son meteorolojik değerlendirmesine göre pazartesi günü rüzgar zaman zaman fırtına hızına ulaşacak, 65 kilometreye kadar esecek. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. İstanbul'da sağanağın Salı günü de devam etmesi, Çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması bekleniyor.

