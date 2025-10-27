Fırtına uyarısı: 55 kilo altındakiler dikkat! Lodos saatte 70 km’ye ulaşacak, Marmara ve Ege alarmda! Bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, Türkiye'nin batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Gün boyunca Marmara ve Ege'de aralıklarla sürecek yağışların, öğleden sonra kuvvetleneceği, akşam saatlerinde ise özellikle İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel olarak etkili olacağı öngörülüyor.
