Filistin eski Başbakanı Iştiyye'den Başkan Erdoğan'a ateşkes övgüsü: Anlaşmaya katma değer sağladı

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türkiye'nin, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle eşsiz bir aktör olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Gazze'deki ateşkes anlaşmasındaki rolüne değinen Iştiyye, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladı.' dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 12:40
Iştiyye, çeşitli temaslar için bulunduğu İsviçre'de yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın doğru yönde atılmış çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başkan Erdoğan dahil uluslararası liderlerin bir araya geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

"ULUSLARARASI GARANTÖRLERE İHTİYACIMIZ VARDI"
Iştiyye'nin açıklaması şöyle: "Orada bulunan uluslararası liderler bu anlaşmaya garantör oldu çünkü gerçekten kimse İsraillilere güvenmiyor. Bu yüzden uluslararası garantörlere ihtiyacımız vardı ve garantiler sağlandı. Umarım İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi de dahil anlaşma tam olarak uygulanır."

Toplantının önemine işaret eden Iştiyye, Şarm el-Şeyh'te bulunan aynı aktörlerin, Filistin topraklarındaki işgali sona erdirmenin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele almak için bir araya gelmesini umut ettiklerini belirtti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANLAŞMAYA GERÇEK BİR KATMA DEĞER SAĞLADI"
Iştiyye, "Türkiye, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle çok eşsiz bir aktör oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya ve (Gazze'de ateşkes) anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını düşünüyorum." dedi.

