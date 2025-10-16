Filistin eski Başbakanı Iştiyye'den Başkan Erdoğan'a ateşkes övgüsü: Anlaşmaya katma değer sağladı

"ULUSLARARASI GARANTÖRLERE İHTİYACIMIZ VARDI"

Iştiyye'nin açıklaması şöyle: "Orada bulunan uluslararası liderler bu anlaşmaya garantör oldu çünkü gerçekten kimse İsraillilere güvenmiyor. Bu yüzden uluslararası garantörlere ihtiyacımız vardı ve garantiler sağlandı. Umarım İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi de dahil anlaşma tam olarak uygulanır."