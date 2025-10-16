Filistin eski Başbakanı Iştiyye'den Başkan Erdoğan'a ateşkes övgüsü: Anlaşmaya katma değer sağladı
Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türkiye'nin, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle eşsiz bir aktör olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Gazze'deki ateşkes anlaşmasındaki rolüne değinen Iştiyye, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladı.' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 16.10.2025 12:40