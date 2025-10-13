Fenerbahçe-VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? FB UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi heyecanı Kadıköy'e taşınıyor. Fenerbahçe, grubun 3. haftasında Alman ekibi VfB Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Nice deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek moral bulan sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesinde yükselişini sürdürmek istiyor. Taraftarlar ise nefeslerin tutulacağı bu kritik karşılaşmanın günü, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Fenerbahçe - VfB Stuttgart maçının yayın programı, Avrupa Ligi fikstürü ve güncel puan durumu haberimizin detaylarında...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 14:46