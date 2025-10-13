Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe-VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? FB UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı Kadıköy'e taşınıyor. Fenerbahçe, grubun 3. haftasında Alman ekibi VfB Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Nice deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek moral bulan sarı-lacivertliler, Avrupa sahnesinde yükselişini sürdürmek istiyor. Taraftarlar ise nefeslerin tutulacağı bu kritik karşılaşmanın günü, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor. Fenerbahçe - VfB Stuttgart maçının yayın programı, Avrupa Ligi fikstürü ve güncel puan durumu haberimizin detaylarında...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.10.2025 14:46
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, taraftarı önünde Alman ekibi VfB Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmek istiyor.

MÜCADELE KADIKÖY'DE

Avrupa gecesine sahne olacak Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması, 23 Ekim 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

KARŞILAŞMA TRT 1'DE CANLI YAYINDA

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonu grup aşaması 3. haftasında oynanacak bu önemli karşılaşmanın, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Futbolseverler Fenerbahçe'nin Avrupa mesaisini şifresiz olarak takip edebilecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

Sarı-lacivertlilerin grup aşamasındaki kalan maç programı şöyle:

3. Hafta: 23 Ekim – Fenerbahçe vs Stuttgart

4. Hafta: 6 Kasım – Viktoria Plzen vs Fenerbahçe

5. Hafta: 27 Kasım – Fenerbahçe vs Ferencvarosi

6. Hafta: 11 Aralık – SK Brann vs Fenerbahçe

7. Hafta: 22 Ocak – Fenerbahçe vs Aston Villa

8. Hafta: 29 Ocak – FCSB vs Fenerbahçe

PUAN DURUMUNDA ORTA SIRALARDA

Avrupa Ligi'nde iki maçta bir galibiyet ve bir yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 3 puanla 20. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, 19. sıradaki Young Boys ve 21. sıradaki Ludogorets arasında bulunuyor.

