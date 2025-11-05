Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE

Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, daha sonra sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak toparlanma sinyali verdi. Sarı-lacivertliler, Çekya deplasmanından da galip dönerek puanını 9'a yükseltmeyi ve grupta avantaj yakalamayı hedefliyor.