Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise 'Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorularının yanıtını merak ediyor. İşte heyecanla beklenen mücadelenin detayları...
Giriş Tarihi: 05.11.2025 14:08