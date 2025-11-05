Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Viktoria Plzen-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 4. hafta maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise 'Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorularının yanıtını merak ediyor. İşte heyecanla beklenen mücadelenin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 14:08
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde zorlu Çekya deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Ligde ve Avrupa'da yakaladığı çıkışla dikkat çeken Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde serisini sürdürmek istiyor.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Viktoria Plzen-Fenerbahçe karşılaşması, 6 Kasım Çarşamba akşamı Çekya'da bulunan Mesta Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Allard Lindhout görev yapacak. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Jannick Van Der Laan olacak.

FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE

Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, daha sonra sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak toparlanma sinyali verdi. Sarı-lacivertliler, Çekya deplasmanından da galip dönerek puanını 9'a yükseltmeyi ve grupta avantaj yakalamayı hedefliyor.

KADRODA EKSİK YOK

Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısına tam kadro çıkacak. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesine dahil edilen tüm oyuncular, teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihine hazır durumda.

