Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırlamaya hazırlanıyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşmek istemeyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise merakla beklenen bu karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçına dair tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 16:16