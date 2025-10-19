Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Tedavileri süren kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat ile Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer alamayacak.

Ayrıca sarı kart cezalısı Milan Skriniar, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da forma giyemeyecek.

KARAGÜMRÜK'TE EKSİK ESGAİO

Son 5 maçında puanla tanışamayan Karagümrük'te, tecrübeli sağ bek Ricardo Esgaio sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar, Kadıköy'de puan ya da puanlar alarak moral bulmayı hedefliyor.