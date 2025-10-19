Viral Galeri Viral Liste Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırlamaya hazırlanıyor. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşmek istemeyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise merakla beklenen bu karşılaşmanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçına dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.10.2025 16:16
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla lider Galatasaray'ın gerisine düşmek istemeyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışındaki iddiasını korumak istiyor. Ligin son sırasında yer alan Karagümrük ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde.

MAÇIN YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe – Fatih Karagümrük karşılaşması 19 Ekim Pazar günü oynanacak. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ne yazık ki mücadelenin şifresiz izleme seçeneği bulunmamaktadır. Maçı anlık takip etmek isteyen taraftarların yayıncı kuruluş tarafından belirlenen abonelik adımlarını tamamlaması gerekmektedir.

MAÇIN HAKEMİ ALİ ŞANSALAN

Zorlu mücadelede düdük Ali Şansalan'da olacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Samet Çavuş üstlenecek.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK

Ev sahibi ekipte sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

Tedavileri süren kaleciler Ederson ve İrfan Can Eğribayat ile Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer alamayacak.

Ayrıca sarı kart cezalısı Milan Skriniar, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da forma giyemeyecek.

KARAGÜMRÜK'TE EKSİK ESGAİO

Son 5 maçında puanla tanışamayan Karagümrük'te, tecrübeli sağ bek Ricardo Esgaio sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar, Kadıköy'de puan ya da puanlar alarak moral bulmayı hedefliyor.

Rekabette 17. Randevu

Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce oynanan 16 maçta Fenerbahçe 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.

