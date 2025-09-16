FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, indirim olacak mı? ABD Merkez Bankası 2025 Eylül ayı toplantısı hangi tarihte?
ABD Merkez Bankası FED'in 2025 Eylül faiz kararı için son dakika açıklamaları bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler, FED'in faizleri ne yönde şekillendireceğini merak ediyor. Koruma odaklı ticaret politikaları ve yükselen enflasyon riskleri, bankanın karar sürecini zorlaştırırken, uzmanlar 9 ay aradan sonra FED'in ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceğini öngörüyor.
