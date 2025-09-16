FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, indirim olacak mı? ABD Merkez Bankası 2025 Eylül ayı toplantısı hangi tarihte?

KÜRESEL GELİŞMELER VE TİCARET RİSKLERİ

ABD-Çin ilişkileri ve küresel ticaret politikaları, Fed kararları üzerinde belirleyici etkiler yaratıyor. Ağustosta Çin'in ihracatı yüzde 4,4 ile son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'ye ihracat yıllık bazda yüzde 33 düşerken, Asya ve Latin Amerika pazarlarındaki artış bu düşüşü kısmen telafi etti.

Almanya'nın temmuz ayı ihracatı da ABD'nin yeni tarifelerinin etkisiyle yüzde 0,6 azalarak özellikle ABD'ye ihracat yüzde 7,9 geriledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti ancak ABD ekonomisinin yavaşlamaya devam ettiğini vurguladı.