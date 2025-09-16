Viral Galeri Viral Liste FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, indirim olacak mı? ABD Merkez Bankası 2025 Eylül ayı toplantısı hangi tarihte?

ABD Merkez Bankası FED'in 2025 Eylül faiz kararı için son dakika açıklamaları bekleniyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler, FED'in faizleri ne yönde şekillendireceğini merak ediyor. Koruma odaklı ticaret politikaları ve yükselen enflasyon riskleri, bankanın karar sürecini zorlaştırırken, uzmanlar 9 ay aradan sonra FED'in ilk faiz indirimini gerçekleştirebileceğini öngörüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 09:51
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin gözü kulağı 17 Eylül'e çevrildi. Piyasalar, Fed'in olası faiz indirimi adımlarını ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarını mercek altına alırken, emtia ve döviz piyasaları da bu gelişmelerden etkileniyor.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

Fed'in Eylül ayı toplantısı 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı Türkiye saatiyle 17 Eylül akşamı saat 21.00'de açıklanacak. Yatırımcılar, açıklamanın ardından piyasalarda oluşacak yönü belirlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

EMTİA PİYASALARINDA FED ODAKLI HAREKET

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri ile enflasyonun görece güçlü seyri, emtia piyasalarında pozitif bir hava oluşturdu. Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,9 artışla beklentilerle uyumlu geldi. Çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 artarak piyasaların öngördüğü seviyelerde gerçekleşti.

Haftalık işsizlik başvurularının 263 bine yükselmesi ise Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti. Analistler, zayıf istihdam ve görece yüksek enflasyon görünümünün, yatırımcıları Fed'in Eylül'de faiz indirimine gideceğine ikna ettiğini belirtiyor. Para piyasalarında Fed'in politika faizinde 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 87 olarak fiyatlanıyor.

KÜRESEL GELİŞMELER VE TİCARET RİSKLERİ

ABD-Çin ilişkileri ve küresel ticaret politikaları, Fed kararları üzerinde belirleyici etkiler yaratıyor. Ağustosta Çin'in ihracatı yüzde 4,4 ile son altı ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD'ye ihracat yıllık bazda yüzde 33 düşerken, Asya ve Latin Amerika pazarlarındaki artış bu düşüşü kısmen telafi etti.

Almanya'nın temmuz ayı ihracatı da ABD'nin yeni tarifelerinin etkisiyle yüzde 0,6 azalarak özellikle ABD'ye ihracat yüzde 7,9 geriledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti ancak ABD ekonomisinin yavaşlamaya devam ettiğini vurguladı.

FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Ekonomi yönetiminin korumacı tutumu ve yükselen enflasyon riskleri, Fed'in karar alma sürecini zorlaştırıyor. Son toplantılarda politika faizinin sabit tutulduğu metinlerde enflasyonun bir miktar yüksek seyrettiği vurgulanmıştı. Fed üyeleri Michelle Bowman ve Christopher Waller, önceki toplantılarda 25 baz puanlık bir indirimi desteklemişti.

Başkan Powell da ağustosta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimi sinyali vermişti. Analistler, bazı Fed üyelerinin güvercin tavrı ve son sinyallerin, Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını güçlendirdiğini belirtiyor.

SON DAKİKA