FB-TS derbi maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Süper Lig'in 5. haftasında heyecan dorukta. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni teknik direktörü Tedesco yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ise sezona iyi bir başlangıç yapmıştı ve bu çıkışı sürdürmek istiyor. Peki bu kritik karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için maç nasıl ve nereden canlı izlenebilecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 16:54