FB-TS derbi maçı bugün saat kaçta? Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan dorukta. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Yeni teknik direktörü Tedesco yönetiminde sahaya çıkacak olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet arayacak. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor ise sezona iyi bir başlangıç yapmıştı ve bu çıkışı sürdürmek istiyor. Peki bu kritik karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için maç nasıl ve nereden canlı izlenebilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 16:54
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, milli arada İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdi. Genç çalıştırıcı, kariyerindeki ilk Fenerbahçe sınavını Trabzonspor karşısında verecek.

LİGDE SON DURUM

Fenerbahçe, ligde bir maç eksiğiyle 7 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise ligin ilk dört haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla ikinci sırada bulunuyor. Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.

MAÇ SAATİ ÖNE ALINDI

Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi, A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı nedeniyle saat 19.00'a çekildi. Karşılaşma, İstanbul'daki Chonabi Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI CANLI İZLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Futbolseverler internet üzerinden "Fenerbahçe - Trabzonspor maçı canlı izle" aramaları yapıyor. Ancak mücadelenin şifresiz izlenmesi mümkün değil. Taraftarların karşılaşmayı canlı takip edebilmesi için beIN SPORTS üyeliğini aktif hale getirmesi gerekiyor. Alternatif olarak internetten takip etmek isteyenler, TOD TV üyeliğini kullanabilir.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca (Asensio), Kerem, En-Nesyri

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Zubkov, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu

