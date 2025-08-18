Viral Galeri Viral Liste FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte? Muhtemel 11'ler

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte? Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Feyenoord'a ilk maçta 2-1 mağlup olduktan sonra rövanşta sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak tur biletini kapan sarı-lacivertliler, play-off'un ilk ayağında Kadıköy'de taraftarı önünde sahne alacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Benfica mücadelesinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:33
FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta skor avantajını eline alarak rövanşa güçlü gitmeyi hedefliyor. Taraftarların gözü ise maçın tarihi, yayın bilgileri ve bilet fiyatlarında.

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte? Muhtemel 11’ler

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dev mücadele 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, futbolseverler için büyük bir avantajla TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte? Muhtemel 11’ler

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, En Nesyri, Duran.

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe'de Tek Eksik

Fenerbahçe, Benfica karşılaşmasına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Cenk Tosun kadroda yer almayacak. Öte yandan, Göztepe maçında forma giyemeyen Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün bu mücadelede takıma dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA