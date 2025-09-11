Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 43 seviyesinden 250 baz puanlık indirimle yüzde 40,5'e çekildi. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Özellikle kredi faizleri merak konusu olurken, yatırımcıların gözü de mevduat piyasasına çevrildi. Peki faiz indirimi sonrası piyasalarda neler olacak, kredi ve mevduat cephesinde beklenti ne yönde? Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
11.09.2025