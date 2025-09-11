Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu

Önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimi yapacak. Birçok etken var şu anda. Piyasalar ciddi bir anlamda belirsiz süreçte. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu faiz kararından sonra biraz daha mevduattan çıkan nakitler nereye kayacak? Borsaya tekrar, TL tekrar hızlı yükselişler göreceğiz mi? Bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz.