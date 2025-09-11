Viral Galeri Viral Liste Faiz indirimi piyasayı nasıl etkileyecek? TCMB kararı sonrası mevduat ve kredi faizi düşecek mi? Uzmanı A Haber’de konuştu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Politika faizi yüzde 43 seviyesinden 250 baz puanlık indirimle yüzde 40,5'e çekildi. Kararın ardından piyasalarda hareketlilik başladı. Özellikle kredi faizleri merak konusu olurken, yatırımcıların gözü de mevduat piyasasına çevrildi. Peki faiz indirimi sonrası piyasalarda neler olacak, kredi ve mevduat cephesinde beklenti ne yönde? Finans analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 16:07
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. 250 baz puanlık indirim sonrası gözler mevduat ve kredi faizlerine çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, piyasaları nelerin beklediğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

FAİZ KARARINA PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?
FAİZ KARARI PİYASALARI NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5 seviyesine çekti. Finans analisti İslam Memiş, alınan karar sonrası piyasalar beklenen yönde tepki verirken, herhangi bir olumsuz fiyatlama yaşanmadığını belirtti. Ekonomi yönetiminin belirlediği politika doğrultusunda ilerlenirken, Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar doları aştığına dikkat çekti.

GÖZLER MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARINDA

Faiz kararı sonrasında kredi ve mevduat değerlendirmelerinde bulunan finans analisti, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi gözlerimiz artık kredi faiz oranlarında ve mevduat oranlarında. Mevduat oranlarını zaten bankalar yavaş yavaş %40'ın aşağısına çekmeye başladı. Bundan sonraki süreçlerde artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonuna kadar faizlerde indirime devam eder mi sorusunun biraz daha cevabını arayacağız. Biraz daha işi zor. Yani dışarıda jeopolitik gerilimler devam ediyor.

Önümüzdeki hafta Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimi yapacak. Birçok etken var şu anda. Piyasalar ciddi bir anlamda belirsiz süreçte. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu faiz kararından sonra biraz daha mevduattan çıkan nakitler nereye kayacak? Borsaya tekrar, TL tekrar hızlı yükselişler göreceğiz mi? Bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz.

