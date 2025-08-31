Viral Galeri Viral Liste EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?

Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibi, kira sözleşmelerini yenilemeye hazırlanıyor. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Kira artış oranları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınarak belirleniyor. "Eylül 2025'te kira zammı ne kadar olacak?" sorusu gündemdeki en sıcak konular arasında yer alıyor. Peki Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 31.08.2025 14:15
EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?

Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranlarına çevirdi. Kira zamları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınarak hesaplanıyor. Eylül 2025 kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile netlik kazanacak. Peki bu ay kira zamları ne kadar olacak? İşte örnek hesaplama yöntemi ve merak edilen detaylar...

Eylül Ayı Kira Zammı İçin Gözler TÜİK'te

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Eylül 2025 kira artış oranının belli olması için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verilerini bekliyor. Kira zam oranları her ay, bir önceki aya ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileriyle belirleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, Ağustos ayı için aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,79 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentileri, %1,50 ile %2,20 aralığında yer aldı.

Temmuz ayında %33,52 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, Ağustos itibarıyla %32,63 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon tahmini ise Ağustos ayı itibarıyla %29,70 olarak kaydedildi.

Eylül 2025 Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK, her ayın başında bir önceki ayın enflasyon verilerini kamuoyuna duyuruyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak. Bu verilerle birlikte Eylül 2025 kira artış oranı da netlik kazanacak.

Ağustos Kira Zammı Ne Kadardı?

Ağustos ayında kira kontratı yenilenen kiracılar için zam oranı yüzde 41,13 olarak uygulanmıştı. Böylece kira kontrat süresi dolan ev ve iş yeri kiracıları bu oran üzerinden ödeme yapmaya başladı.

