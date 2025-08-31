EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TEFE-ÜFE zam oranları belli oldu mu: Konut, iş yeri kiraları yüzde kaç artacak?

Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan milyonlarca kiracı ve ev sahibi, gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranlarına çevirdi. Kira zamları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) esas alınarak hesaplanıyor. Eylül 2025 kira artış oranı, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile netlik kazanacak. Peki bu ay kira zamları ne kadar olacak? İşte örnek hesaplama yöntemi ve merak edilen detaylar...