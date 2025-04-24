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Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Uzman isim A Haber'de anlattı

İstanbul'da son dönemde yaşanan depremler, vatandaşları binalarının güvenliği konusunda yeniden harekete geçirdi. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen, A Haber canlı yayınına katılarak binaların deprem güvenliğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle İstanbul'daki yapılar için depreme dayanıklılık testi ve bina sağlamlık kontrolü nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtları ve uzman görüşleri...

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Giriş Tarihi: 24.04.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:10
Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Uzman isim A Haber’de anlattı

Dr. Nihat Şen, İstanbul'daki binaların depreme karşı ne kadar güvenli olduğunu değerlendirirken, vatandaşların ilk olarak dikkat etmesi gereken unsurları sıraladı. Çıplak gözle bazen fark edilemeyen zararlar olsa da, bazı önemli detaylar gözle görülebilir. Özellikle bodrum ve zemin katlarda, kolonlarda ve kirişlerde gözle görülen çatlaklar önemli bir uyarı işareti olabilir.

Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Uzman isim A Haber’de anlattı

"Deprem sonrası vatandaşlar, binalarında kolon-kiriş birleşim noktalarındaki çatlakları kontrol etmeli" diyen Şen, bu tür hasarların binada bir zafiyetin göstergesi olabileceğini belirtti.

Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Uzman isim A Haber’de anlattı

Ancak her çatlağın riski gösterdiğini düşünmemek gerektiği de vurgulandı. Yüzeysel çatlaklar, boya ya da alçı çatlakları olabilir ve bu tür durumlar, binanın güvenliğini tehdit etmez. Bununla birlikte, özellikle 2000 yılı öncesi inşa edilen binalarda, gerekli korozyon önlemleri alınmamış olabilir, bu da ciddi riskler taşıyabilir.

Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Uzman isim A Haber’de anlattı

Depreme Dayanıklı Bina Nasıl Olmalı?

Depreme dayanıklı bir binanın inşasında kullanılan malzemelerin kalitesi son derece önemlidir. İnşaat malzemeleri, sağlam ve dayanıklı olmalı, binanın yapımında hiçbir masraftan kaçınılmamalıdır. Zeminin iyi analiz edilmesi, binanın sağlamlık açısından kritik bir faktördür. Ayrıca riskli bölgelere inşa edilen binalarda kat sayısının sınırlı tutulması ve kolon-kiriş yapısına özel dikkat gösterilmesi gerektiği uzmanlar tarafından vurgulandı.

Evim depreme dayanıklı mı, nasıl anlarım? Karot testi nedir, güvenli mi? Uzman isim A Haber’de anlattı

Binanın Depreme Dayanıklı Olup Olmadığını Nasıl Anlayabiliriz?

Ev sahiplerinin, binalarının depreme dayanıklı olup olmadığını anlaması için yapabileceği ilk kontroller şöyle sıralanabilir:

1. Kolon ve Kiriş Kontrolü: Bina kolonları ve kirişlerinin çatlaklar açısından incelenmesi gerekir. Eksik ya da kesilen kolonlar, ciddi risk oluşturabilir. Eğer kolonlar üzerinde herhangi bir zayıflama gözlemleniyorsa, uzman desteği alınmalıdır.

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