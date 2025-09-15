Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı, 2025 yılı zammı ile birlikte yeniden güncellendi. Memurlar için yapılan yüzde 15,57'lik artış sonrası evde bakım maaşı, önceki 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi. Bu artış maaşlardan faydalanan vatandaşların bütçelerine önemli bir destek sağlıyor.