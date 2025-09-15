Viral Galeri Viral Liste Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...

Eylül ayının ortasına gelinirken, evde bakım maaşı alacaklar ödemelerin yatıp yatmadığını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı, ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için önemli bir destek sağlıyor. Temmuz ayında açıklanan zam oranlarının ardından eylül ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 07:43
Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar eylül ayının ikinci haftasıyla birlikte ödemelerin yatıp yatmadığını merak etmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i civarında ve takip eden günlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. 2025 Eylül ödemelerinin de bugün itibarıyla başlaması bekleniyor.

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşınızın hesabınıza yatıp yatmadığını öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Bunun için e-Devlet şifreniz veya mobil imzanız ile giriş yapmanız yeterli. Sistem üzerinden "Evde Bakım Maaşı Sorgulama" ekranına erişerek ödemelerinizi kontrol edebilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı, 2025 yılı zammı ile birlikte yeniden güncellendi. Memurlar için yapılan yüzde 15,57'lik artış sonrası evde bakım maaşı, önceki 10.125 TL'den 11.702 TL'ye yükseldi. Bu artış maaşlardan faydalanan vatandaşların bütçelerine önemli bir destek sağlıyor.

Evde Bakım Maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 15 Eylül evde bakım ödemesi yatan iller listesi...

HANGİ İLLERDE ÖDEMELER BAŞLADI?

Evde bakım maaşı ödemeleri, Türkiye genelinde tüm illerde hak sahiplerinin hesaplarına yavaş yavaş yatırılmaya başlandı. Ödeme listeleri genellikle SGK ve e-Devlet üzerinden açıklanıyor. Hak sahipleri, maaşlarının yatırıldığı illeri ve ödeme tarihlerini yine e-Devlet üzerinden takip edebilir.

SON DAKİKA