EMEKLİYE 30.000 TL ÜSTÜ PROMOSYON JESTİ | 4A-4B-4C'liye zam öncesi ek ödeme listesi geldi: TEB, Vakıfbank, Garanti...

BİR BANKADAN YÜZDE 51'LİK ARTIŞ

Kampanyaların hız kazandığı dönemde bir banka daha dikkat çekici bir hamle yaptı. Daha önce 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 20 bin 400 TL promosyon ödeyen banka, yeni kampanyasında bu tutarı 31 bin TL'ye yükseltti. Böylece banka, promosyon miktarını yüzde 51 artırarak 10 bin 600 TL'lik bir zam gerçekleştirdi.