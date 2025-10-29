EMEKLİYE 30.000 TL ÜSTÜ PROMOSYON JESTİ | 4A-4B-4C'liye zam öncesi ek ödeme listesi geldi: TEB, Vakıfbank, Garanti...
Bankaların emekli müşterilere sunduğu promosyon yarışında ekim ayı itibarıyla rekor seviyelere ulaşıldı. 30 bin TL sınırını da aşan ödemeler, ocak zammı öncesi ek gelir arayışına giren emeklilerin yeniden rotasını bankalara çevirmesine neden oldu. 31 Ekim'de sona erecek mevcut kampanyaların ardından gözler kasım ayında güncellenecek yeni promosyon tutarlarına çevrildi. Peki bankalar ödemeleri daha da artıracak mı?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 12:20