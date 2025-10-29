Viral Galeri Viral Liste EMEKLİYE 30.000 TL ÜSTÜ PROMOSYON JESTİ | 4A-4B-4C'liye zam öncesi ek ödeme listesi geldi: TEB, Vakıfbank, Garanti...

Bankaların emekli müşterilere sunduğu promosyon yarışında ekim ayı itibarıyla rekor seviyelere ulaşıldı. 30 bin TL sınırını da aşan ödemeler, ocak zammı öncesi ek gelir arayışına giren emeklilerin yeniden rotasını bankalara çevirmesine neden oldu. 31 Ekim'de sona erecek mevcut kampanyaların ardından gözler kasım ayında güncellenecek yeni promosyon tutarlarına çevrildi. Peki bankalar ödemeleri daha da artıracak mı?

Giriş Tarihi: 29.10.2025 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 12:20
Bankacılık sektöründe emekli promosyonları yarışı ekim ayında adeta doruğa çıktı. Ay başında bir banka, ödemeleri 32 bin TL seviyesine çıkararak rekor tazeledi. Böylece eylülde 30 bin TL olan en yüksek promosyon tutarı ekim itibarıyla 2 bin TL daha artmış oldu.

EYLÜL'DE 30 BİN TL, EKİM'DE 32 BİN TL SEVİYESİNE ULAŞILDI

Eylül ayında bankalar arasında en yüksek promosyon ödemesi 30 bin TL olarak belirlenmişti. Ancak ekim ayıyla birlikte rekabet yeniden alevlendi. Bir banka, emekli müşterilerine özel olarak 32 bin TL'ye varan ödeme taahhüdü vererek sektördeki çıtayı yükseltti. Böylece, promosyon rekabetinde yeni bir dönem başlamış oldu.

EMEKLİYE 32 BİN TL PROMOSYON FIRSATI
BİR BANKADAN YÜZDE 51'LİK ARTIŞ

Kampanyaların hız kazandığı dönemde bir banka daha dikkat çekici bir hamle yaptı. Daha önce 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 20 bin 400 TL promosyon ödeyen banka, yeni kampanyasında bu tutarı 31 bin TL'ye yükseltti. Böylece banka, promosyon miktarını yüzde 51 artırarak 10 bin 600 TL'lik bir zam gerçekleştirdi.

SON GÜN 31 EKİM: KASIM'DA YENİ TUTARLAR YOLDA

Bankaların emeklilere özel kampanyalarında son başvuru tarihi 31 Ekim 2025 olarak açıklandı. Bu tarihten sonra mevcut kampanyalar sona erecek ve bankalar, kasım ayı itibarıyla yeni promosyon tutarlarını açıklayacak. Uzmanlar, bankalar arası rekabetin artmasıyla yeni rakamların mevcut seviyelerin de üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

"KASIMDA GÜNCELLEME, OCAKTA YENİ ZİRVE BEKLENİYOR"

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonlardaki yükseliş trendine dikkat çekti:

"SGK ile 20 kamu ve özel banka arasında promosyon protokolü yapılmış durumda. Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren vatandaşlar, bankaların belirlediği üst limitten faydalanabiliyor.

