Emekliye 2 aylık maaş tablosu: %11.16'lık artışla zam ilavesi eklendi! 16.881 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna hesap
Memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı, TÜİK'in açıkladığı son verilerle netleşiyor. Eylül ayı itibarıyla gözler, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Tarım Bağ-Kur aylıkları, her yıl olduğu gibi enflasyon farkına göre zamlanıyor. Peki ağustos ayı enflasyon farkı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.09.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:19