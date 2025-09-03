Emekliye 2 aylık maaş tablosu: %11.16’lık artışla zam ilavesi eklendi! 16.881 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya kuruşu kuruşuna hesap

2025'in ikinci yarısına girerken milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammında. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri, enflasyon farkı verilerini yakından takip ediyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ve maaş zammında belirleyici olacak.