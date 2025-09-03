Viral Galeri Viral Liste Emekliye 2 aylık maaş tablosu: %11.16'lık artışla zam ilavesi eklendi! 16.881 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna hesap

Emekliye 2 aylık maaş tablosu: %11.16'lık artışla zam ilavesi eklendi! 16.881 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna hesap

Memur ve emekli maaşlarındaki enflasyon farkı, TÜİK'in açıkladığı son verilerle netleşiyor. Eylül ayı itibarıyla gözler, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon farkına çevrildi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Tarım Bağ-Kur aylıkları, her yıl olduğu gibi enflasyon farkına göre zamlanıyor. Peki ağustos ayı enflasyon farkı ne kadar oldu?

2025'in ikinci yarısına girerken milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaş zammında. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri, enflasyon farkı verilerini yakından takip ediyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak ve maaş zammında belirleyici olacak.

TEMMUZ ENFLASYONU MAAŞ ZAMMINI NASIL ETKİLEDİ?

TÜİK'in Temmuz 2025 verilerine göre:

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık %2,06 arttı.

Yıllık enflasyon %33,52'ye geriledi.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık %1,73, yıllık %24,19 olarak kaydedildi.

Bu veriler, yılın ikinci 6 aylık dönemi için maaş zamlarını ve enflasyon farkını doğrudan etkiliyor.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN ZAM ARTIŞ ORANI NE?
2025'İN İKİNCİ 6 AYLIK MAAŞ ZAMMI TAHMİNLERİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Temmuz ayı üçüncü enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %25–29 aralığında verdi. Bu tahmine göre:

🔴SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ikinci 6 aylık dönemde alacağı zam %7,14 ile %10,56 arasında olacak.

Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları ise yıl sonu enflasyonunun %29,69 olabileceğini gösterdi. Bu durumda:

🔴SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı %11,16'ya yükselebilecek.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Emekliler, zam oranını 2026 Ocak ayının başında öğrenecek ve aynı ay içinde maaşlarına yansıyacak. Ayrıca bu süreçte:

🔴Taban aylık artışı

🔴Refah payı

🔴Diğer ek düzenlemeler

gibi konular da masaya yatırılacak ve kesin karar alınacak.

