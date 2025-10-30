Viral Galeri Viral Liste Emeklilik hesapları sil baştan! 200 bin TL avantaj fırsatı: Torba yasa ile prim oranı ve borçlanma tarifesi değişecek

Emeklilik hesapları sil baştan! 200 bin TL avantaj fırsatı: Torba yasa ile prim oranı ve borçlanma tarifesi değişecek

Yeni yıl çalışanlar için kritik değişimlerin kapısını aralıyor. Sosyal güvenlik mevzuatında üçlü bir güncelleme yolda. Prime esas kazanç üst sınırı artacak, borçlanma oranları yükselecek ve asgari ücretle birlikte ödemelerde yeni dengeler oluşacak. Ancak en dikkat çekici ayrıntı yıl bitmeden emeklilik için prim satın alanların 200 bin liraya varan bir avantaj elde edecek olması.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:02
TBMM'de görüşmeleri süren torba yasa, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte hem çalışanların hem de emeklilik için gün satın almak isteyenlerin hesapları baştan yapılacak. Özellikle yılbaşına kadar başvuru yapanlar için önemli bir kazanç fırsatı doğacak. Yeni oranlar ve artan asgari ücretle birlikte emeklilik planları da yeniden şekillenecek.

PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI ARTIYOR

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, torba yasada yer alan düzenlemeye göre, emeklilikte prime esas kazanç üst sınırı yükseliyor. Mevcut uygulamada bu sınır asgari ücretin 7,5 katı olarak hesaplanırken, yeni yılda 9 katına çıkarılacak.

Bugün için yaklaşık 195 bin lira olan en yüksek kazanç tutarı, bu oranla birlikte 234 bin liraya ulaşacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme, çalışanların daha yüksek prim yatırmasına olanak tanıyacak. Bu da uzun vadede emekli maaşlarında artış anlamına geliyor.

BORÇLANMA ORANLARI YÜKSELİYOR

Yeni yasayla birlikte emeklilik için gün satın almak isteyenlerin ödeyeceği prim oranları da artıyor.

Şu anda gurbetçiler hariç, borçlanmalarda brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar ödeme yapılıyor. Yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 45'e çıkacak.

Bu da mevcut asgari ücret üzerinden 8.321 TL olan aylık ödeme tutarının 11.702 TL'ye yükseleceği anlamına geliyor. Asgari ücretin yeni yılda artmasıyla rakamın daha da büyümesi bekleniyor.

