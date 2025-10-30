Emeklilik hesapları sil baştan! 200 bin TL avantaj fırsatı: Torba yasa ile prim oranı ve borçlanma tarifesi değişecek

TBMM'de görüşmeleri süren torba yasa, sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklikleri beraberinde getiriyor. Yeni düzenlemeyle birlikte hem çalışanların hem de emeklilik için gün satın almak isteyenlerin hesapları baştan yapılacak. Özellikle yılbaşına kadar başvuru yapanlar için önemli bir kazanç fırsatı doğacak. Yeni oranlar ve artan asgari ücretle birlikte emeklilik planları da yeniden şekillenecek.