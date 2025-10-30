Emeklilik hesapları sil baştan! 200 bin TL avantaj fırsatı: Torba yasa ile prim oranı ve borçlanma tarifesi değişecek
Yeni yıl çalışanlar için kritik değişimlerin kapısını aralıyor. Sosyal güvenlik mevzuatında üçlü bir güncelleme yolda. Prime esas kazanç üst sınırı artacak, borçlanma oranları yükselecek ve asgari ücretle birlikte ödemelerde yeni dengeler oluşacak. Ancak en dikkat çekici ayrıntı yıl bitmeden emeklilik için prim satın alanların 200 bin liraya varan bir avantaj elde edecek olması.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 10:02