Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap

Türkiye'de işsiz kalanlara sağlanan geçici gelir desteği, hem kapsamı hem de ödeme sınırları nedeniyle gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri hâline geldi. Emekli olup yeniden çalışanların bu ödenekten yararlanıp yararlanamayacağı ise merak edilen kritik konuya dönüştü. Peki işten çıkarılan emekli çalışan için işsizlik maaşı gerçekten mümkün mü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 08:44 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 09:00
Türkiye'de işsiz kalan sigortalılara sağlanan geçici gelir desteği niteliğindeki işsizlik maaşının kapsamı, tutarı ve ödeme süresi merak edilen konular arasında yer alıyor. Son üç yılda ödenen prim gün sayısı, bu destekten ne kadar süre yararlanılabileceğini belirleyen ana kriter olarak öne çıkıyor.

PRİM GÜNÜNE GÖRE ÖDEME SÜRESİ

Sabah Gazetesi yazarı Önder Yılmaz'ın haberine göre, İŞKUR verilerine göre prim gün sayısı arttıkça işsizlik maaşından yararlanma süresi de uzuyor.

🔴 600 prim günü bulunanlara 6 ay,

🔴 900 gün primi olanlara 8 ay,

🔴 1.080 prim gününü dolduranlara ise 10 ay boyunca ödeme yapılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

Ödenecek tutar, sigortalının işten ayrılmadan önceki son dört aylık prime esas kazancının ortalaması üzerinden belirleniyor. Günlük kazancın yüzde 40'ı işsizlik ödeneğine temel oluşturuyor. Ancak ödeneğin aylık toplamı, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

Örneğin aylık brüt kazancı 60.000 TL olan bir sigortalıya ödenecek destek, damga vergisi kesintisinin ardından üst sınır olan 20.646,49 TL ile sınırlı kalıyor.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALAMIYOR?

Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar, yasalar gereği işsizlik maaşı kapsamına girmiyor. Ödeme yalnızca çalışanın kendi iradesi dışında işten çıkarılması halinde yapılabiliyor.

Emekli olup sonrasında yeniden hizmet akdine tabi çalışanların işten çıkarılmaları durumunda da işsizlik ödeneğinden yararlanmaları mümkün değil.

