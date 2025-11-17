Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap
Türkiye'de işsiz kalanlara sağlanan geçici gelir desteği, hem kapsamı hem de ödeme sınırları nedeniyle gündemin en çok tartışılan başlıklarından biri hâline geldi. Emekli olup yeniden çalışanların bu ödenekten yararlanıp yararlanamayacağı ise merak edilen kritik konuya dönüştü. Peki işten çıkarılan emekli çalışan için işsizlik maaşı gerçekten mümkün mü?
17.11.2025
17.11.2025