Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap

Türkiye'de işsiz kalan sigortalılara sağlanan geçici gelir desteği niteliğindeki işsizlik maaşının kapsamı, tutarı ve ödeme süresi merak edilen konular arasında yer alıyor. Son üç yılda ödenen prim gün sayısı, bu destekten ne kadar süre yararlanılabileceğini belirleyen ana kriter olarak öne çıkıyor.