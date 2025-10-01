Viral Galeri Viral Liste Ekime fırtına gibi giriş: Balkanlar’dan soğuk, Akdeniz’den yağmur geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor? 1 Ekim hava durumu

Ekim ayının ilk haftasında hava durumu hareketli geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son raporlarına göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası, hafta ortasına kadar yurdu etkilemeye devam edecek. Perşembe gününden itibaren ise iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların artacağı, cuma günü itibariyle Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin giriş yapacağı tahmin ediliyor. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte bölge bölge hava durumu raporu...

Ekime fırtına gibi giriş: Balkanlar’dan soğuk, Akdeniz’den yağmur geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor? 1 Ekim hava durumu

Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Balkanlardan gelen serin hava yerini Akdeniz'den gelecek yeni yağış sistemine bırakıyor. Hafta ortasına kadar etkili olacak poyraz fırtınasına karşı vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Peki hangi illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor, hava sıcaklıkları hafta boyunca nasıl seyredecek? İşte detaylı hava durumu raporu…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzeyi, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İSTANBUL'DA POYRAZ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

AKOM, hafta ortasına kadar kuzeyli rüzgarların kuvvetli eseceğini ve kısa süreli fırtına etkisi yaratabileceğini belirtti. Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak. Cuma günü itibarıyla, Orta Akdeniz'den yeni bir yağışlı sistemin giriş yapması bekleniyor.

Bugün ve Perşembe günü İstanbul'da yağış beklenmiyor, Cuma ve Cumartesi günü ise gök gürültüsü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

DONDURUCU SOĞUKLAR KAPIDA

Meteoroloji'nin verilerine göre, kuzey bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. Özellikle yağış alan bölgelerde rüzgarın zaman zaman etkisini artırabileceği ifade edildi. Ülkenin diğer kesimlerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

