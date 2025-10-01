Ekime fırtına gibi giriş: Balkanlar’dan soğuk, Akdeniz’den yağmur geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor? 1 Ekim hava durumu
Ekim ayının ilk haftasında hava durumu hareketli geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un son raporlarına göre Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası, hafta ortasına kadar yurdu etkilemeye devam edecek. Perşembe gününden itibaren ise iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların artacağı, cuma günü itibariyle Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin giriş yapacağı tahmin ediliyor. Peki hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte bölge bölge hava durumu raporu...
