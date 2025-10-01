Ekime fırtına gibi giriş: Balkanlar’dan soğuk, Akdeniz’den yağmur geliyor! Hangi illerde sağanak bekleniyor? 1 Ekim hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzeyi, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.