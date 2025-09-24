EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?
Ekim ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinde. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, kira artış oranının açıklanacağı tarihi merak ediyor. TÜİK'in duyuracağı enflasyon verileriyle birlikte kira zammı netleşecek. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında kira zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.09.2025 13:44