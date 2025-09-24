Viral Galeri Viral Liste EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?

EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?

Ekim ayı kira artış oranı için gözler TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerinde. Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, kira artış oranının açıklanacağı tarihi merak ediyor. TÜİK'in duyuracağı enflasyon verileriyle birlikte kira zammı netleşecek. Peki kira artış oranı ne zaman açıklanacak, Ekim ayında kira zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2025 13:44
Türkiye genelinde kira sözleşmelerini yakından ilgilendiren Ekim ayı kira zam oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira artış oranı için tarih belli oldu. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? TÜİK verileri ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler doğrultusunda hem konut hem de iş yerlerinde uygulanacak resmi kira artış oranı belli olacak.

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrasında Eylül ayında kira artış oranı yüzde 39,62 olarak hesaplanmıştı. Bu oran hem iş yerleri hem de konut kiraları için üst sınır oldu. Temmuz ayında oran ise %43,23 seviyesindeydi. Son iki ayda kira zamlarında kısmi bir gerileme görüldü.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira zammı hesaplamalarında, TÜFE'nin (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması baz alınıyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarındaki %25 zam sınırı kaldırılmıştı. Böylece konut ve iş yeri kiralarında zam oranı doğrudan TÜFE'ye endekslenmiş durumda.

Ev sahipleri, yasal olarak TÜFE oranının üzerinde zam yapamaz. Ancak isterlerse belirlenen oranın altında artış uygulayabilirler. Ticari gayrimenkullerde de kira artışı aynı şekilde TÜFE'ye göre hesaplanıyor. Kira sözleşmesinde daha düşük bir oran belirtilmişse, taraflar açısından bağlayıcı olan hüküm sözleşmedeki oran geçerli oluyor.

