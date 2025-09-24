EKİM AYI KİRA ZAMMI 2025 | TÜİK Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak: Konut ve dükkan kiraları yüzde kaç artacak?

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrasında Eylül ayında kira artış oranı yüzde 39,62 olarak hesaplanmıştı. Bu oran hem iş yerleri hem de konut kiraları için üst sınır oldu. Temmuz ayında oran ise %43,23 seviyesindeydi. Son iki ayda kira zamlarında kısmi bir gerileme görüldü.