Viral Galeri Viral Liste EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak: Kira zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanacak yeni zam oranlarını netleştirecek. Kiracılar ve mal sahipleri 'Ekim ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, kira artış oranı yüzde kaç olacak?' sorularına yanıt arıyor. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2025 13:44 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:17
Türkiye genelinde kira sözleşmelerini yakından ilgilendiren Ekim ayı kira zam oranı için geri sayım başladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira artış oranı için tarih belli oldu. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? TÜİK verileri ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 enflasyon verilerini 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler doğrultusunda hem konut hem de iş yerlerinde uygulanacak resmi kira artış oranı belli olacak.

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrasında Eylül ayında kira artış oranı yüzde 39,62 olarak hesaplanmıştı. Bu oran hem iş yerleri hem de konut kiraları için üst sınır oldu. Temmuz ayında oran ise %43,23 seviyesindeydi. Son iki ayda kira zamlarında kısmi bir gerileme görüldü.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira zammı hesaplamalarında, TÜFE'nin (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalaması baz alınıyor. 1 Temmuz 2024 itibarıyla konut kiralarındaki %25 zam sınırı kaldırılmıştı. Böylece konut ve iş yeri kiralarında zam oranı doğrudan TÜFE'ye endekslenmiş durumda.

Ev sahipleri, yasal olarak TÜFE oranının üzerinde zam yapamaz. Ancak isterlerse belirlenen oranın altında artış uygulayabilirler. Ticari gayrimenkullerde de kira artışı aynı şekilde TÜFE'ye göre hesaplanıyor. Kira sözleşmesinde daha düşük bir oran belirtilmişse, taraflar açısından bağlayıcı olan hüküm sözleşmedeki oran geçerli oluyor.

