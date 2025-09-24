EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025 | TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak: Kira zammı ne kadar olacak?
Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, hem konut hem de iş yeri kiraları için uygulanacak yeni zam oranlarını netleştirecek. Kiracılar ve mal sahipleri 'Ekim ayı kira zammı ne zaman açıklanacak, kira artış oranı yüzde kaç olacak?' sorularına yanıt arıyor. Peki kira artış oranı nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:17