Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son gün yaklaşıyor, maliyeti 7 bin TL’yi aşacak! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Milyonlarca sürücü, ehliyet yenileme için son tarih yaklaşırken nüfus müdürlüklerine akın ediyor. 15 TL olan mevcut B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin sürenin dolmasının ardından 7 bin 438 TL'ye yükseleceği bilgisi, vatandaşları harekete geçirdi. Peki eski tip sürücü belgelerini yenilemek için belirlenen son gün ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 06:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:06
2016 yılında başlatılan çipli sürücü belgesi uygulamasında sona yaklaşıldı. Eski tip ehliyetlerin tamamen kullanım dışı kalacağı tarih resmen belli oldu. Henüz belgesini yenilemeyen milyonlarca sürücü için kritik süreç başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen sürenin sona ermek üzere olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanlığı, bu kez sürenin kesinlikle uzatılmayacağını açıkladı.

SON GÜN: 31 EKİM 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak." ifadelerini kullandı.
Yani 31 Ekim 2025'ten sonra eski tip ehliyetle trafiğe çıkmak mümkün olmayacak. Ayrıca bu tarihten sonra yapılacak yenileme başvurularında indirimli ücretler de geçerli olmayacak.

Vatandaşlara, hem yüksek ücretlerden etkilenmemek hem de sürücü belgelerinin geçerliliğini yitirmemesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. 31 Ekim'e kadar yenilenmeyen eski sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı vurgulandı. Yenileme işlemleri, Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yapılabilecek.

Ehliyet Yenileme Ücreti Ne Kadar?

31 Ekim 2025'e kadar yenileme işlemini yapanlar yalnızca 15 TL ödeyecek. Bu ücret, "değerli kağıt bedeli" ve "hizmet bedeli" olarak tahsil ediliyor.

Ancak süreyi kaçıranlar için tablo oldukça farklı:

Ehliyetini 2025 sonrasında yenilemek isteyenler 7 bin 438,60 TL ödemek zorunda kalacak. Bu tutar; 1.420 TL değerli kâğıt bedeli, 340 TL vakıf hizmet bedeli ve 5.678,60 TL harç bedelinden oluşuyor.

