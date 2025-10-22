Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son gün yaklaşıyor, maliyeti 7 bin TL’yi aşacak! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Vatandaşlara, hem yüksek ücretlerden etkilenmemek hem de sürücü belgelerinin geçerliliğini yitirmemesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bir uyarı daha yapıldı. 31 Ekim'e kadar yenilenmeyen eski sürücü belgelerinin geçersiz sayılacağı vurgulandı. Yenileme işlemleri, Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde yapılabilecek.