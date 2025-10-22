Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son gün yaklaşıyor, maliyeti 7 bin TL’yi aşacak! İşte adım adım yapmanız gerekenler
Milyonlarca sürücü, ehliyet yenileme için son tarih yaklaşırken nüfus müdürlüklerine akın ediyor. 15 TL olan mevcut B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin sürenin dolmasının ardından 7 bin 438 TL'ye yükseleceği bilgisi, vatandaşları harekete geçirdi. Peki eski tip sürücü belgelerini yenilemek için belirlenen son gün ne zaman?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 13:06