EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin uzun süredir beklediği banka promosyonu ihalesi için geri sayım sona eriyor. 2025 yılına ilişkin promosyon anlaşmasıyla ilgili kritik tarih netleşti. Polis teşkilatında görev yapan binlerce personel, yeni protokolün tutarını ve ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merakla takip ediyor. İşte EGM promosyon ihalesine dair son gelişmeler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:36