Viral Galeri Viral Liste EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...

EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin uzun süredir beklediği banka promosyonu ihalesi için geri sayım sona eriyor. 2025 yılına ilişkin promosyon anlaşmasıyla ilgili kritik tarih netleşti. Polis teşkilatında görev yapan binlerce personel, yeni protokolün tutarını ve ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merakla takip ediyor. İşte EGM promosyon ihalesine dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:36
EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin aylardır beklediği banka promosyonu ihalesinde takvim sonunda netleşti. 2025 yılına ait promosyon anlaşması için tarih, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından resmen duyuruldu. Polis teşkilatında görev yapan binlerce personel, yeni anlaşmanın tutarını ve ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor.

EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...

İhale 21 Ekim'de Gerçekleştirilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30'da yapılacak.

EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...

Sendika 270 Bin TL Peşin Ödeme Talep Etti

2025 yılı promosyon ödemesi için henüz net bir rakam açıklanmadı. Ancak Emniyet Teşkilatı Sendikası, EGM personelinin maaş promosyonu kapsamında 270.000 TL peşin ödeme talebinde bulundu. Sendikanın teklifi arasında, promosyonu almak istemeyen personellere 600.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulması da yer alıyor.

EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...

Ayrıca sendika, ihale şartnamesine 164.440 TL taban fiyat eklenmesi yönünde talep iletti. Bu önerinin, promosyon tutarının alt sınırını belirlemesi açısından kritik önemde olduğu değerlendiriliyor.

EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

İhalenin tamamlanmasının ardından yeni protokolün kasım ayı içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Promosyon ödemelerinin ise anlaşmanın kesinleşmesinin ardından kısa süre içinde personelin hesaplarına aktarılacağı öğrenildi.

Yeni protokol, mevcut anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte geçerli olacak. Anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında imzalanacak sözleşmenin ardından ödeme şartları ve süreçlere ilişkin resmi duyuru yapılacak.

SON DAKİKA