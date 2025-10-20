EGM promosyon ihalesi yarın saat kaçta? EGM 2025 promosyon tutarı açıklandı mı, ne zaman yatacak? Masadaki rakamlar...

Sendika 270 Bin TL Peşin Ödeme Talep Etti

2025 yılı promosyon ödemesi için henüz net bir rakam açıklanmadı. Ancak Emniyet Teşkilatı Sendikası, EGM personelinin maaş promosyonu kapsamında 270.000 TL peşin ödeme talebinde bulundu. Sendikanın teklifi arasında, promosyonu almak istemeyen personellere 600.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunulması da yer alıyor.