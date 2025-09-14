Viral Galeri Viral Liste EGM 2025 Promosyon tutarları belli oldu mu, ne kadar? Polis, Emniyet müdürü, sivil memur promosyon ödemesi son durum nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis ve diğer teşkilat personelinin maaş promosyon anlaşmasını yenlemeye hazırlanıyor. Bankalarla yapılan bu protokol kapsamında, personelin maaşı bankada kalacak ve karşılığında toplu bir promosyon ödemesi yapılacak. 2025 yılı için polis ve EGM personeline ne kadar promosyon verileceği ve ödemelerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 11:21
Kamu çalışanları için maaş promosyonu, yıllık gelir açısından önemli bir destek kalemi haline geldi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis memurları ve emniyet personelinin maaş promosyon anlaşması 2025 yılı için yeniden gündemde. Bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde, personelin maaşı bankada tutuluyor ve karşılığında toplu bir ödeme olarak promosyon ödemesi sağlanıyor.

YENİ PROMOSYON MİKTARI MERAK KONUSU

2025 yılı için yapılacak promosyon anlaşmasında enflasyon oranları, bankaların güncel teklifleri ve diğer kamu kurumlarının aldığı promosyonlar dikkate alınacak. Geçmiş yıllardaki rakamlar ve mevcut ekonomik koşullar, yeni anlaşmanın yüksek bir promosyon miktarına işaret edeceği beklentilerini artırıyor. Polisler ve EGM personeli, "Emniyet promosyon 2025 ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor.

BANKALAR ARASINDA REKABET KIZIŞIYOR

Promosyon ihalesini kazanmak isteyen bankalar, en yüksek teklifi sunmak için birbirleriyle yarışıyor. Ancak banka promosyonu için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

ANLAŞMANIN TARİHİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

Resmi takvime göre promosyon sözleşmeleri genellikle yılın ikinci yarısında yenileniyor. 2025 yılı için sözleşmenin eylül ayında yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

