EGM 2025 Promosyon tutarları belli oldu mu, ne kadar? Polis, Emniyet müdürü, sivil memur promosyon ödemesi son durum nedir?

Kamu çalışanları için maaş promosyonu, yıllık gelir açısından önemli bir destek kalemi haline geldi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis memurları ve emniyet personelinin maaş promosyon anlaşması 2025 yılı için yeniden gündemde. Bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde, personelin maaşı bankada tutuluyor ve karşılığında toplu bir ödeme olarak promosyon ödemesi sağlanıyor.