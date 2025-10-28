Viral Galeri Viral Liste Dünyanın en güçlü savaş uçaklarına sahip 10 ülkesi belli oldu! Türkiye’nin yeni sırası ve Eurofighter’ın dikkat çeken özellikleri

Türkiye, Eurofighter Typhoon alımı için ilk adımı attı. Beştepe'de imzalar atılırken, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçağı çok yönlü yapısı, üstün manevra kabiliyeti ve NATO uyumuyla dikkat çekiyor. Bu hamleyle birlikte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasında Türkiye'nin yeri yeniden gündeme geldi.

ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri 2025" listesi açıklandı. Son yirmi yılda savunma sanayiinde gerçekleştirdiği yerli üretim hamleleri ve teknolojik atılımlarla dikkat çeken Türkiye, bu yılki sıralamada da yükselişini sürdürerek dünyanın en güçlü hava kuvvetleri arasında öne çıktı.

EUROFİGHTER TYPHOON: AVRUPA'NIN YENİ NESİL HAVA GÜCÜ

Türkiye'nin gündeminde yer alan Eurofighter Typhoon Tranche 4, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında geliştirilen bu model, yüksek manevra kabiliyeti, modern aviyonik sistemi ve NATO uyumluluğu ile dikkat çekiyor.

Tranche 4 versiyonu, 2060 yılına kadar aktif görevde kalabilecek şekilde tasarlandı. Aynı zamanda Avrupa'nın gelecek hava muharebe konsepti olan Future Combat Air System (FCAS) programının da önemli bir bileşeni.

TEKNOLOJİ VE GÜÇ DENGESİ: TRANCHE 4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil Eurofighter, gelişmiş elektronik harp (EW) sistemleri, lazer ve füze tespit sensörleri, radar karıştırıcı podlar ve E-Scan AESA radar teknolojisiyle donatıldı.

Yüksek işlem gücüne sahip görev bilgisayarı, modüler yazılım mimarisi ve elektronik koruma sistemleri sayesinde hem savunmada hem taarruzda etkin bir platform sunuyor.

Performans tarafında ise veriler etkileyici:

📌Azami hız: Mach 2.0

📌Azami irtifa: 55.000 ft (yaklaşık 16,7 km)

📌Azami harp yükü: 7.500 kg

📌Kalkış süresi: Sadece 8 saniye

📌Operasyonel pist uzunluğu: 700 metrenin altında

Bu özellikleriyle Eurofighter Typhoon, hava üstünlüğü, kara taarruzu ve keşif görevlerinde çok yönlü bir rol üstlenebiliyor.

EUROFİGHTER TYPHOON TRANCHE 4 TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU

Kategori Bilgi / Özellik
Gelişmiş Teknoloji Daha dayanıklı yapı, modern aviyonikler, güçlü görev bilgisayarı
Elektronik Harp (EW) Gelişmiş radar karıştırma, elektronik koruma, tehdit tespiti ve karşı önlem sistemleri
Yeni Aviyonik Sistemi Modüler mimari, yüksek işlem gücü, gelişebilir görev bilgisayarı ve yazılım altyapısı

TEKNİK DONANIM

Donanım Açıklama
E-Scan AESA Radar Gelişmiş aktif elektronik taramalı radar
Lazer Tespit Sistemi Hedef tespiti ve işaretleme
Füze Tespit Sensörleri Yaklaşan tehditleri algılama
Elektronik Harp Podu (EWS) Elektronik karıştırma ve koruma
ESM/ECM Podlar Elektronik destek ve karşı önlem sistemleri
Radar Karıştırıcı Düşman radarlarını yanıltma
Kanart Manevra kabiliyetini artıran ön kanatlar
Mk-16A Fırlatma Koltuğu Pilot güvenliği için acil tahliye sistemi
Silah İstasyonları Füzeler için çoklu yükleme noktaları
Flare Sistemleri Isı güdümlü füzeleri şaşırtan ısı tuzakları

ÜRETİM SÜRECİ VE ORTAK ÜLKELER

Ülkeler Üretici Firmalar
İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya BAE Systems, Airbus, Leonardo

PERFORMANS VERİLERİ

Parametre Değer / Bilgi
Azami Kalkış Ağırlığı 23.500 kg
Azami Harp Yükü 7.500 kg
G Limiti +9 / -3 g
Versiyonlar Tek ve çift koltuklu
Azami İrtifa 55.000 ft (yaklaşık 16.764 m)
Kalkış Süresi 8 saniye (stand-by durumundan)
Azami Hız Mach 2.0
Operasyonel Pist Uzunluğu 700 metrenin altında

BOYUTLAR

Ölçü Değer
Uzunluk 15,98 m
Kanat Açıklığı 10,95 m
Yükseklik 5,28 m

SİLAH SİSTEMLERİ

Silah / Mühimmat Açıklama
Meteor, AMRAAM, IRIS-T, Sidewinder Hava-hava füzeleri
Paveway II/III, Storm Shadow, Brimstone, Taurus, ALARM Hava-yer mühimmatları
27 mm Mauser BK-27 Gövdeye entegre top sistemi

