Dünyanın en güçlü savaş uçaklarına sahip 10 ülkesi belli oldu! Türkiye’nin yeni sırası ve Eurofighter’ın dikkat çeken özellikleri

EUROFİGHTER TYPHOON TRANCHE 4 TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU
|Kategori
|Bilgi / Özellik
|Gelişmiş Teknoloji
|Daha dayanıklı yapı, modern aviyonikler, güçlü görev bilgisayarı
|Elektronik Harp (EW)
|Gelişmiş radar karıştırma, elektronik koruma, tehdit tespiti ve karşı önlem sistemleri
|Yeni Aviyonik Sistemi
|Modüler mimari, yüksek işlem gücü, gelişebilir görev bilgisayarı ve yazılım altyapısı
TEKNİK DONANIM
|Donanım
|Açıklama
|E-Scan AESA Radar
|Gelişmiş aktif elektronik taramalı radar
|Lazer Tespit Sistemi
|Hedef tespiti ve işaretleme
|Füze Tespit Sensörleri
|Yaklaşan tehditleri algılama
|Elektronik Harp Podu (EWS)
|Elektronik karıştırma ve koruma
|ESM/ECM Podlar
|Elektronik destek ve karşı önlem sistemleri
|Radar Karıştırıcı
|Düşman radarlarını yanıltma
|Kanart
|Manevra kabiliyetini artıran ön kanatlar
|Mk-16A Fırlatma Koltuğu
|Pilot güvenliği için acil tahliye sistemi
|Silah İstasyonları
|Füzeler için çoklu yükleme noktaları
|Flare Sistemleri
|Isı güdümlü füzeleri şaşırtan ısı tuzakları
ÜRETİM SÜRECİ VE ORTAK ÜLKELER
|Ülkeler
|Üretici Firmalar
|İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya
|BAE Systems, Airbus, Leonardo
PERFORMANS VERİLERİ
|Parametre
|Değer / Bilgi
|Azami Kalkış Ağırlığı
|23.500 kg
|Azami Harp Yükü
|7.500 kg
|G Limiti
|+9 / -3 g
|Versiyonlar
|Tek ve çift koltuklu
|Azami İrtifa
|55.000 ft (yaklaşık 16.764 m)
|Kalkış Süresi
|8 saniye (stand-by durumundan)
|Azami Hız
|Mach 2.0
|Operasyonel Pist Uzunluğu
|700 metrenin altında
BOYUTLAR
|Ölçü
|Değer
|Uzunluk
|15,98 m
|Kanat Açıklığı
|10,95 m
|Yükseklik
|5,28 m
SİLAH SİSTEMLERİ
|Silah / Mühimmat
|Açıklama
|Meteor, AMRAAM, IRIS-T, Sidewinder
|Hava-hava füzeleri
|Paveway II/III, Storm Shadow, Brimstone, Taurus, ALARM
|Hava-yer mühimmatları
|27 mm Mauser BK-27
|Gövdeye entegre top sistemi
