Dünyanın en güçlü savaş uçaklarına sahip 10 ülkesi belli oldu! Türkiye’nin yeni sırası ve Eurofighter’ın dikkat çeken özellikleri

EUROFİGHTER TYPHOON: AVRUPA'NIN YENİ NESİL HAVA GÜCÜ

Türkiye'nin gündeminde yer alan Eurofighter Typhoon Tranche 4, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında geliştirilen bu model, yüksek manevra kabiliyeti, modern aviyonik sistemi ve NATO uyumluluğu ile dikkat çekiyor.

Tranche 4 versiyonu, 2060 yılına kadar aktif görevde kalabilecek şekilde tasarlandı. Aynı zamanda Avrupa'nın gelecek hava muharebe konsepti olan Future Combat Air System (FCAS) programının da önemli bir bileşeni.