Dünya Kahve Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlama mesajları ve sözleri

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) tarafından 2015 yılında ilan edilen Dünya Kahve Günü, her yıl 1 Ekim'de tüm dünyada kutlanıyor. Milano Expo 2015'te başlayan bu gelenek, kahvenin üretim sürecinden tüketim alışkanlıklarına kadar birçok yönüne dikkat çekiyor. 2025 Dünya Kahve Günü kapsamında kahve kültürü, sürdürülebilir üretim ve adil ticaret uygulamaları ön plana çıkarken, kahve severler için en güzel kutlama mesajları da gündeme geliyor.