Viral Galeri Viral Liste Doğu Ekspresi BİLET FİYATLARI 2025-2026 | Turistik Doğu Ekspresi biletleri nasıl ve nereden alınır? İşte güzergah bilgileri...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış aylarının en çok ilgi gören tren yolculuğu olan Turistik Doğu Ekspresi'ne ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, 2025-2026 sezonuna ait bilet satış tarihleri ve sefer takvimi belli oldu. Kars'a doğru masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar ise 'Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak, seferler ne zaman başlayacak?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte yeni sezonun detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 09:00
Türkiye'nin en özel kış rotalarından biri olarak kabul edilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025–2026 sezonuna hazır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin bu yıl da kışın büyüleyici manzaraları eşliğinde yeniden seferlerine başlayacağını duyurdu.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ BAŞLIYOR
BİLETLER NEREDEN NASIL ALINIR?

Bu yıl da biletler iki şekilde satışa sunulacak. Bireysel yolculara ayrılan vagonlar ve tur paketleri.

Bireysel bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla satın alınabilecek.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2025-2026

Henüz resmi fiyat açıklaması yapılmasa da önceki sezonlarda bilet fiyatları, rota ve vagon türüne göre değişiklik göstermişti. Yeni sezonda da benzer bir fiyat aralığı bekleniyor.

22 Aralık'ta raylara dönüyor

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferleri 22 Aralık 2025'te başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Tren, Ankara–Kars hattında pazartesi, çarşamba ve cuma, dönüşte yani Kars–Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.

Bu yıl da özellikle kış aylarında, karla kaplı dağların, derin vadilerin ve Anadolu'nun tarihi şehirlerinin içinden geçerek benzersiz bir yolculuk sunacak.

ERZURUM'DA 4 SAATLİK LEZZET MOLASI

Bakan Uraloğlu, yolculuğun yalnızca bir manzara deneyimi değil, aynı zamanda bir kültür turu olduğunu vurguladı.
Tren, Ankara–Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duracak.

Bu molalar sırasında yolcular, Erzurum'un meşhur cağ kebabını tadabilir, Sivas ve Divriği'de tarihi mirasları gezebilir.

Toplam bin 360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yaklaşık 32 saat süren yolculuk, tam anlamıyla bir kartpostal deneyimi sunacak.

