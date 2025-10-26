Doğu Ekspresi BİLET FİYATLARI 2025-2026 | Turistik Doğu Ekspresi biletleri nasıl ve nereden alınır? İşte güzergah bilgileri...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış aylarının en çok ilgi gören tren yolculuğu olan Turistik Doğu Ekspresi'ne ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı bilgilere göre, 2025-2026 sezonuna ait bilet satış tarihleri ve sefer takvimi belli oldu. Kars'a doğru masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen vatandaşlar ise 'Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne zaman satışa çıkacak, seferler ne zaman başlayacak?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte yeni sezonun detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 09:00