Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Müslümanların ibadet ve nefis muhasebesi için özel bir dönemi olan üç aylar rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı, ibadetlerin ve dua yoğunluğunun arttığı önemli zaman dilimlerini ifade ediyor. Bu kutsal dönem, Hicri takvimin yedinci ayı Recep ile başlar ve Ramazan Bayramı ile sona erer. Peki 2025-2026 üç aylar ne zaman başlıyor?