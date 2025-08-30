Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?
İslam dünyası için manevi bir yenilenme dönemi olan üç aylar, 2026 yılında da ibadet ve hayırların yoğunlaştığı günlerle gelecek. Müslümanlar için manevi önemi büyük olan ve Recep, Şaban ile Ramazan aylarını kapsayan üç ayların tarihleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı.
Giriş Tarihi: 30.08.2025 14:41