Diyanet Üç Aylar Takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayları ne zaman başlıyor ve bitiyor?

İslam dünyası için manevi bir yenilenme dönemi olan üç aylar, 2026 yılında da ibadet ve hayırların yoğunlaştığı günlerle gelecek. Müslümanlar için manevi önemi büyük olan ve Recep, Şaban ile Ramazan aylarını kapsayan üç ayların tarihleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, üç ayların başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 14:41
Müslümanların ibadet ve nefis muhasebesi için özel bir dönemi olan üç aylar rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının açıldığı, ibadetlerin ve dua yoğunluğunun arttığı önemli zaman dilimlerini ifade ediyor. Bu kutsal dönem, Hicri takvimin yedinci ayı Recep ile başlar ve Ramazan Bayramı ile sona erer. Peki 2025-2026 üç aylar ne zaman başlıyor?

2025'te Üç Aylar: İkili Döneme Hazırlık

Hicri takvimin miladi takvime göre yıllık yaklaşık 10-11 gün geriye kayması nedeniyle, 2025 yılında üç aylar iki kez yaşanacak.

İlk dönem: Ocak – Mart 2025

İkinci dönem: 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak Recep ile 2026'ya uzanacak

Bu özel tekrar, 33 yılda bir görülen nadir bir olaydır ve Müslümanlara manevi hazırlık için ekstra bir fırsat sunar.

2025-2026 Üç Aylar Takvimi

Yeni Hicri yılın başlangıcında üç aylar şu tarihlerde olacak:

Recep Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 18 Şubat 2026 Çarşamba

