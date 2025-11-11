Viral Galeri Viral Liste Dini günler takvimi: 2026 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün oruç tutulacak?

Dini günler takvimi: 2026 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün oruç tutulacak?

2026 Ramazan ayı için heyecan şimdiden başladı. İslam dünyası, '11 ayın sultanı' olarak kabul edilen bu mübarek ayda oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan'ın hangi tarihler arasında idrak edileceği merak konusu oldu. Peki bu yıl Ramazan ayı ne zaman başlayacak ve ne zaman sona erecek? İşte 2026 Ramazan ayına dair merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.11.2025 09:31
On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirip sahur ve iftar sofralarında bir araya gelecekleri bu mübarek günleri sabırsızlıkla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'in 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar, bu tarihten itibaren bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. 19 Mart 2026 Perşembe günü ise Ramazan sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan'ın ardından bayram sevinci yaşanacak. Ramazan Bayramı Arefesi 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Üç gün boyunca İslam dünyasında kardeşlik, birlik ve paylaşma duyguları en yoğun haliyle yaşanacak.

RAMAZAN AYININ ANLAMI VE ÖNEMİ

Ramazan ayı, Müslümanlar için yalnızca oruç tutulan bir dönem değil, aynı zamanda nefsi terbiye etmenin, sabrın, şükrün ve manevi yenilenmenin ayıdır. Bu ay, rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, iyiliklerin çoğaldığı bir zaman dilimidir.

Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Ramazan ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar."

