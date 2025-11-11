Dini günler takvimi: 2026 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün oruç tutulacak?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirip sahur ve iftar sofralarında bir araya gelecekleri bu mübarek günleri sabırsızlıkla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.