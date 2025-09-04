CANLI KURA İZLE | DHY kura sonuç sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY doktor ataması İSİM LİSTESİ nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atama kurası için geri sayım sona eriyor. Tıp fakültesinden mezun olan ve uzmanlık veya yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin görev yerleri, daha önce 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.30'da çekilecekti. Ancak Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, YouTube kanalında yaşanan erişim sorunları nedeniyle kura çekimi aynı gün saat 13.00'e ertelendi.