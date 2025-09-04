Viral Galeri Viral Liste CANLI KURA İZLE | DHY kura sonuç sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı 124. Dönem DHY doktor ataması İSİM LİSTESİ nereden öğrenilir?

124. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) atama kurası, doktorların ve uzman hekimlerin gündeminde. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, noter huzurunda gerçekleşecek kura çekimi 4 Eylül 2025'te yapılacak. Peki kura sonuçları erişime açıldı mı, ne zaman açılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.09.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 13:01
Sağlık Bakanlığı 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atama kurası için geri sayım sona eriyor. Tıp fakültesinden mezun olan ve uzmanlık veya yan dal uzmanlığını tamamlayan hekimlerin görev yerleri, daha önce 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 10.30'da çekilecekti. Ancak Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, YouTube kanalında yaşanan erişim sorunları nedeniyle kura çekimi aynı gün saat 13.00'e ertelendi.

124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Ertelendi

Sağlık Bakanlığı, 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekiminin ertelendiğini duyurdu. Daha önce 4 Eylül 2025 günü saat 10.30'da Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilmesi planlanan kura, Bakanlık YouTube kanalında yaşanan erişim sorunları nedeniyle aynı gün saat 13.00'e alındı.

Kura çekimi, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bakanlık, ilgililere konu hakkında ilanen bilgi verdi.

Sonuçlar ve İsim Listesi Nereden Öğrenilecek?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ve nihai isim listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edilecek. Ayrıca noter onaylı belgeler de aynı platform üzerinden erişime açılacak.

Sonuç listesi açıklandı duyurusunun gelmesiyle birlikte aşağıdaki linke tıklayarak detayları öğrenebilirsiniz.

124. DÖNEM DHY KURA İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

Göreve Başlarken Teslim Edilecek Belgeler

Ataması yapılan hekimlerin göreve başlamadan önce bazı resmi belgeleri ilgili birimlere teslim etmeleri gerekiyor. Bu belgeler şunlar:

🔴Mal Bildirim Formu

🔴Vesikalık Fotoğraf: 6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş

🔴Askerlik Durum Belgesi

🔴Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

🔴Sağlık Raporu: 657 sayılı Kanun'un 48. maddesi uyarınca hekimlik yapabileceğine dair tek hekim raporu

🔴Mazeret Belgeleri: Mazeret nedeniyle yerleşenlerin ön başvuru sırasında yükledikleri belgelerin asılları

