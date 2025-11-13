DHMİ 48 ARFF Memuru Alımı | Başvurular ne zaman, nereden yapılacak? Kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

KPSS ŞARTI VE SINAV SÜRECİ

Adaylar arasından pozisyon sayısının beş katı kadar kişi, KPSS puan üstünlüğüne göre yazılı sınava davet edilecek. Sınava katılabilmek için 1 Eylül 2024'te gerçekleştirilen KPSS'den P93 puan türünde en az 70 alınmış olması gerekiyor. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar, başarı sıralamasına göre uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak.