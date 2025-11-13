DHMİ 48 ARFF Memuru Alımı | Başvurular ne zaman, nereden yapılacak? Kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 48 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele memuru alımı için süreci resmen başlattı. KPSS'den en az 70 puan şartıyla yapılacak başvurular merak uyandırırken, adaylar şimdiden sınav aşamalarını ve başvuru koşullarını araştırmaya başladı. Bu alım hangi kriterlerle yapılacak, adayları nasıl bir süreç bekliyor?
