Viral Galeri Viral Liste DHMİ 48 ARFF Memuru Alımı | Başvurular ne zaman, nereden yapılacak? Kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 48 Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele memuru alımı için süreci resmen başlattı. KPSS'den en az 70 puan şartıyla yapılacak başvurular merak uyandırırken, adaylar şimdiden sınav aşamalarını ve başvuru koşullarını araştırmaya başladı. Bu alım hangi kriterlerle yapılacak, adayları nasıl bir süreç bekliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 14:01
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimlerinde görev yapmak üzere toplam 48 personel istihdam edeceğini açıkladı. Kurumun kritik önemdeki bu kadrolar için belirlediği ilk koşul, KPSS P93 puan türünden en az 70 almak.

KPSS ŞARTI VE SINAV SÜRECİ

Adaylar arasından pozisyon sayısının beş katı kadar kişi, KPSS puan üstünlüğüne göre yazılı sınava davet edilecek. Sınava katılabilmek için 1 Eylül 2024'te gerçekleştirilen KPSS'den P93 puan türünde en az 70 alınmış olması gerekiyor. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alan adaylar, başarı sıralamasına göre uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak.

BAŞVURULAR SADECE DİJİTAL ORTAMDAN ALINACAK

DHMİ, başvuruların 14–21 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" ekranından ve "kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden yapılacağını duyurdu.

Kurum, belirtilen şartlara uygun olmayan veya süresi içinde gönderilmeyen başvuruların değerlendirilmeyeceğini vurguladı. Şahsen ya da posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Sınav tarihi, yeri ve saati için adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Tüm duyurular DHMİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

GÖREVLENDİRMELER 21 HAVALİMANINDA YAPILACAK

Adayların KPSS, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak başarı sıralaması sonucunda kadrolar belirlenecek. Göreve başlayacak ARFF memurları, Türkiye genelinde 21 farklı havalimanında istihdam edilecek.

