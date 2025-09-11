Viral Galeri Viral Liste DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İlk yerleştirme sürecinde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek tercih dönemi yaklaşıyor. Adaylar, ek tercihlerde üniversitelerin taban puanlarını ve boş kontenjanlarını dikkate alarak yeniden şans deneyecek. Peki, DGS 2025 ek tercih kontenjanları ve taban puanları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.09.2025 06:24
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar gözlerini ek tercih dönemine çevirdi. Bu süreçte boş kontenjanlar ve taban puanlar merakla bekleniyor.

Boş Kontenjan Sayısı Netleşiyor

ÖSYM verilerine göre bu yıl DGS tercih sürecinde 103 bin 76 aday tercih yaptı. Bunlardan 56 bin 643'ü üniversitelere yerleşirken, 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Kayıt işlemleri tamamlandığında kesinleşen boş kontenjan sayısı bir kez daha açıklanacak.

Taban Puanlar ve Kontenjan Listesi

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte taban ve tavan puanlar da yayımlandı. Ek tercihlerde kullanılacak boş kontenjanlar ve taban puanlar, ÖSYM tarafından hazırlanacak ek tercih kılavuzunda adayların erişimine sunulacak. Böylece adaylar, yeniden tercih yaparken puan ve kontenjan durumuna göre strateji belirleyebilecek.

Ek Tercih Tarihi Bekleniyor

DGS ek tercih sürecine dair resmi tarih henüz açıklanmadı. Ancak ek tercihlerinin, YKS ek tercih dönemine paralel olarak başlaması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM'nin resmi duyurularını takip ederek ek tercih takvimine ulaşabilecek.

