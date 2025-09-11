DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İlk yerleştirme sürecinde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ek tercih dönemi yaklaşıyor. Adaylar, ek tercihlerde üniversitelerin taban puanlarını ve boş kontenjanlarını dikkate alarak yeniden şans deneyecek. Peki, DGS 2025 ek tercih kontenjanları ve taban puanları ne zaman açıklanacak?
