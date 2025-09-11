DGS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Boş Kontenjan Sayısı Netleşiyor

ÖSYM verilerine göre bu yıl DGS tercih sürecinde 103 bin 76 aday tercih yaptı. Bunlardan 56 bin 643'ü üniversitelere yerleşirken, 19 bin 89 kontenjan boş kaldı. Kayıt işlemleri tamamlandığında kesinleşen boş kontenjan sayısı bir kez daha açıklanacak.