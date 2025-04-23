Deprem çantası nasıl hazırlanmalı? Deprem Çantasının içinde neler olmalı? İşte malzeme listesi...

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, başta megakent olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken gözler bir kez daha olası büyük İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlar ise her fırsatta tekrarladıkları çağrıyı yineledi: Hazırlıklı olmak hayat kurtarır. Peki olası bir afet anında hayati öneme sahip "deprem çantası" nasıl hazırlanmalı?