DEPREM ÇANTASI nasıl hazırlanır? Deprem çantası içerisinde olması gerekenler neler?

Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem yerel halkta paniğe neden oldu. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken gözler bir kez daha olası büyük depremlere çevrildi. Uzmanlar ise her fırsatta tekrarladıkları çağrıyı yineledi: Hazırlıklı olmak hayat kurtarır. Peki olası bir afet anında hayati öneme sahip "deprem çantası" nasıl hazırlanmalı?