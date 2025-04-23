DEPREM ÇANTASI nasıl hazırlanır? Deprem çantası içerisinde olması gerekenler neler?

İçme suyu: Kişi başı günde en az 1 litre olmak üzere 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda su.
Bozulmayan gıdalar: Konserve, kuru meyve, bisküvi, kraker gibi uzun ömürlü yiyecekler.
İlk yardım malzemeleri: Sargı bezi, antiseptik solüsyon, reçeteli ilaçlar.
Aydınlatma araçları: El feneri, kafa lambası ve yedek piller.
Haberleşme için radyo: Pilli ya da dinamo sistemli.
Yedek giysi: Mevsime uygun iç çamaşırı, çorap, hırka, yağmurluk.
Hijyen ürünleri: Islak mendil, sabun, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped.
Koruyucu ekipman: Maske, eldiven, dezenfektan.
Çok amaçlı alet: Çakı veya pense.
Nakit para: Elektronik sistemlerin çalışmadığı durumlar için.
Kimlik ve belgeler: Kimlik fotokopisi, önemli evrakların yedekleri, iletişim listesi.