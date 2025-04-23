Viral Galeri Viral Liste DEPREM ÇANTASI nasıl hazırlanır? Deprem çantası içerisinde olması gerekenler neler?

Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, kısa süreli paniğe yol açarken başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Yaşanan sarsıntı sonrası vatandaşların aklına gelen en kritik konulardan biri yeniden gündeme geldi. 'Deprem çantası nasıl hazırlanmalı, deprem malzeme listesinde neler olmalı?' soruları araştırılmaya başlandı. İşte olası bir afet anında hayati öneme sahip deprem çantasında bulunması gereken temel malzemeler...

ahaber.com.tr
23.04.2025
Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem yerel halkta paniğe neden oldu. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar sokağa dökülürken gözler bir kez daha olası büyük depremlere çevrildi. Uzmanlar ise her fırsatta tekrarladıkları çağrıyı yineledi: Hazırlıklı olmak hayat kurtarır. Peki olası bir afet anında hayati öneme sahip "deprem çantası" nasıl hazırlanmalı?

Deprem Anında Panik Yerine Hazırlık

Afet anında yapılacaklar kadar, öncesinde alınacak tedbirler de hayati önem taşıyor. Bu tedbirlerin başında ise deprem çantası geliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve uzmanların önerdiği şekilde hazırlanacak bir acil durum çantası, kriz anlarında en temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor.

Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler

Deprem çantasının içeriği, birkaç gün boyunca dış yardıma ihtiyaç duymadan hayatta kalmayı mümkün kılacak şekilde hazırlanmalı. Temel malzemeler şöyle sıralanıyor:

İçme suyu: Kişi başı günde en az 1 litre olmak üzere 3 günlük ihtiyacı karşılayacak miktarda su.

Bozulmayan gıdalar: Konserve, kuru meyve, bisküvi, kraker gibi uzun ömürlü yiyecekler.

İlk yardım malzemeleri: Sargı bezi, antiseptik solüsyon, reçeteli ilaçlar.

Aydınlatma araçları: El feneri, kafa lambası ve yedek piller.

Haberleşme için radyo: Pilli ya da dinamo sistemli.

Yedek giysi: Mevsime uygun iç çamaşırı, çorap, hırka, yağmurluk.

Hijyen ürünleri: Islak mendil, sabun, tuvalet kâğıdı, hijyenik ped.

Koruyucu ekipman: Maske, eldiven, dezenfektan.

Çok amaçlı alet: Çakı veya pense.

Nakit para: Elektronik sistemlerin çalışmadığı durumlar için.

Kimlik ve belgeler: Kimlik fotokopisi, önemli evrakların yedekleri, iletişim listesi.

İklime Göre Giysi Seçimi Hayati

Deprem çantasında yer alacak giysiler yaşanılan bölgenin iklimine uygun olmalı. Soğuk bölgelerde hırka, kalın çorap ve yağmurluk gibi eşyalar mutlaka bulundurulmalı. Yaz aylarında ise terletmeyen yedek çamaşırlar ve şapka gibi güneşten koruyacak ürünler tercih edilmeli.

Uzun Süre Dayanıklı Gıdalar Tercih Edilmeli

Beslenme, afet sonrası ilk günlerde enerji kaybını önlemek için kritik. Uzun süre bozulmadan saklanabilen konserve ürünler, tok tutan ve enerji veren lifli bisküviler, kuru meyveler ve tuzlu krakerler deprem çantasının olmazsa olmazları arasında.

