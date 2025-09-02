Viral Galeri Viral Liste Denizli’de kan donduran olay! Arkadaşının bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı

Denizli’de kan donduran olay! Arkadaşının bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı

Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıkaran sonra poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı. Kadın gözaltına alınırken ifadesinde, "Düşük yaptım, eşime söylemedim ve bende arkadaşımın bebeğini almak istedim" dediği sözler ise pes dedirtti. İşte kan donduran olayın detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 12:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 12:44
Kan donduran olay, gece saat, 03.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Servisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; yeni doğum yapan Figen Büyükdağ'ı (29) ziyarete giden arkadaşı Tuğçe D.A. (29), kız bebeği gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıktı. Bebeği battaniyesiyle poşete koyan Tuğçe D.A. uzaklaşmaya başladı.

Bu sırada hastane koridorunda bir vatandaş, poşetteki bebeği fark etmesinin ardından durumu güvenlik ekiplerine bildirdi. Harekete geçen özel güvenlik görevliler,, Tuğçe D.A.'yı kapıdan çıkmak üzereyken yakaladı. Tuğçe D.A. gözaltına alırken, bebek ailesine teslim edildi.

"DÜŞÜK YAPTIM, EŞİME SÖYLEMEDİM VE BENDE ARKADAŞIMIN BEBEĞİNİ ALMAK İSTEDİM"
Gözaltına alınan Tuğçe D.A., verdiği ilk ifadesinde, "Eşime bebeğim olacağını söylemiştim. Bebeğimi düşük sonucu kaybettim. Eşime söylemedim. Arkadaşım da doğum yapacağı bebeğe bakamayacağını söyledi. Doğumdan sonra yanına gidip, bebeği aldım. Güvenlikler hastaneden çıkarken yakaladı" dediği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yaşanılan olayın ardından bebeği ailesine teslim eden güvenlik görevlilerine, Başhekim Prof. Dr. Hakan Alkan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

