Denizli’de kan donduran olay! Arkadaşının bebeğini poşete koyup kaçırmaya çalıştı

Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Yeni doğum yapan arkadaşının kız bebeğini gezdirme bahanesiyle odadan dışarı çıkaran sonra poşete koyarak hastaneden kaçırmaya çalışan şahıs yakalandı. Kadın gözaltına alınırken ifadesinde, "Düşük yaptım, eşime söylemedim ve bende arkadaşımın bebeğini almak istedim" dediği sözler ise pes dedirtti. İşte kan donduran olayın detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi