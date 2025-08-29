Viral Galeri Viral Liste Cuma Namazı Saatleri 29 Ağustos 2025: 81 il için ezan vakitleri kaçta? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Cuma Namazı Saatleri 29 Ağustos 2025: 81 il için ezan vakitleri kaçta? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

29 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazvakitleri.diyanet.gov.tr sitesinden açıklanan bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana, Bursa ve diğer illerde cuma namazı saatleri birkaç dakika farklılık gösterecek. Buluğ çağına ermiş, sağlıklı ve hür Müslüman erkekler için farz kılınan Cuma namazı öncesi ezan saatleri merak ediliyor. İşte 29 Ağustos 2025 Cuma namazı vakitleri ve kılınış bilgileri.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 08:11
Cuma Namazı Saatleri 29 Ağustos 2025: 81 il için ezan vakitleri kaçta? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

29 Ağustos 2025 Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Bu hafta "Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s.)" konulu cuma hutbesinin ardından, 81 ilde öğle ezanı sonrası cemaatle namaz eda edilecek.

Cuma Namazı Saatleri 29 Ağustos 2025: 81 il için ezan vakitleri kaçta? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

İLLERE GÖRE 29 AĞUSTOS CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namazvakitleri.diyanet.gov.tr internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, bazı büyükşehirlerde cuma namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 13:10

Cuma Namazı Saatleri 29 Ağustos 2025: 81 il için ezan vakitleri kaçta? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

Ankara: 12:55

Cuma Namazı Saatleri 29 Ağustos 2025: 81 il için ezan vakitleri kaçta? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

İzmir: 13:17

ADANA, BURSA, KOCAELİ VE DİĞER İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ!

Cuma Namazı Saatleri 29 Ağustos 2025: 81 il için ezan vakitleri kaçta? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI KAÇ REKÂT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun dışında:

Farzdan önce 4 rekât sünnet,

Farzdan sonra 4 rekât sünnet vardır.

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

SON DAKİKA