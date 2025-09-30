CHP’li Bağcıoğlu’ndan KAAN itirafı: Küçümsemeye çalışmak yanlıştır

"SİYASET DIŞI MİLLİ GURUR"

Bağcıoğlu, savunma sanayinin milli bir gurur olduğunu ve siyaset dışı olduğunu söyleyerek, "KAAN milli muharip uçak, tam harekat kabiliyetine ulaşana kadar siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gibi tüm milli güç unsurlarını kullanarak bir ara çözüm bulmak hayati önem taşıyor. Mevcut tehditler dikkate alındığında tasarruf lüksü yok. Türkiye'nin acil muharip uçak ihtiyacının karşılanması; hükümetin, ABD yönetiminin bilmediğimiz taleplerini yerine getirmesine bağlı hale gelmiş durumda. F-35 için CAATSA ve yıllık NDAA (Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) yasalarında düzenleme şart. F-16'da kongre onayı mevcutken ilerleme kaydedilmemesi ise muhtemelen ya Türkiye'nin isteksizliğinden ya da ABD'nin süreci yavaşlatmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.