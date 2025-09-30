CHP'li Bağcıoğlu'ndan KAAN itirafı: Küçümsemeye çalışmak yanlıştır
Türkiye milli savunma hamlesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise milli gurur projesi KAAN'a övgüler yağdırdı. Bağcıoğlu, savunma sanayinin milli bir gurur olduğunu ve siyaset dışı olduğunu söyleyerek, 'mevcut durumda motor hariç diğer sistemlerde büyük ilerleme kaydeden ve onlarca yıllık bilgi birikimi, tecrübe ve emeğin ürünü olan KAAN uçağın projesini küçümsemeye çalışmak o kadar yanlıştır'şeklinde itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:18