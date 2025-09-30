Viral Galeri Viral Liste CHP'li Bağcıoğlu'ndan KAAN itirafı: Küçümsemeye çalışmak yanlıştır

Türkiye milli savunma hamlesiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise milli gurur projesi KAAN'a övgüler yağdırdı. Bağcıoğlu, savunma sanayinin milli bir gurur olduğunu ve siyaset dışı olduğunu söyleyerek, 'mevcut durumda motor hariç diğer sistemlerde büyük ilerleme kaydeden ve onlarca yıllık bilgi birikimi, tecrübe ve emeğin ürünü olan KAAN uçağın projesini küçümsemeye çalışmak o kadar yanlıştır'şeklinde itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:18
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üretilen beşinci nesil savaş uçağı Kaan, ses getirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN ve yerli motor geliştirme çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, KAAN'ın geleceğinin tek bir ülkenin motoruna bağlı olmadığını vurguladı. Görgün, KAAN'ın teslimat takviminde bir gecikme bulunmadığını da bildirmişti.

CHP'Lİ YANKI BAĞCIOĞLU'NDAN KAAN İTİRAFI

Yaşanan gelişmenin ardından CHP'li Yankı Bağcıoğlu, parti genel merkezinde yaptığı basın toplantısında KAAN'a ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.

"SİYASET DIŞI MİLLİ GURUR"
Bağcıoğlu, savunma sanayinin milli bir gurur olduğunu ve siyaset dışı olduğunu söyleyerek, "KAAN milli muharip uçak, tam harekat kabiliyetine ulaşana kadar siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gibi tüm milli güç unsurlarını kullanarak bir ara çözüm bulmak hayati önem taşıyor. Mevcut tehditler dikkate alındığında tasarruf lüksü yok. Türkiye'nin acil muharip uçak ihtiyacının karşılanması; hükümetin, ABD yönetiminin bilmediğimiz taleplerini yerine getirmesine bağlı hale gelmiş durumda. F-35 için CAATSA ve yıllık NDAA (Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası) yasalarında düzenleme şart. F-16'da kongre onayı mevcutken ilerleme kaydedilmemesi ise muhtemelen ya Türkiye'nin isteksizliğinden ya da ABD'nin süreci yavaşlatmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Trump ve Erdoğan görüşmesine değinen Bağcıoğlu, "İthal edilecek KAAN motorlarında bile sorunla karşılaşılabileceği ifade ediliyor. Vazgeçilmez ve ısrarla gündeme getirdiğimiz acil ihtiyaç; KAAN'a köprü kuracak her ara çözüm hamlesinin 2027 miladına karşı hava üstünlüğümüzü güvence altına alması; atılacak her adımda, Türk vatanını havadan gelecek tehditlere karşı koruma sorumluluğu olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın görüşlerinin esas alınmasıdır.

