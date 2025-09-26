Viral Galeri Viral Liste Cesedi parçalara ayırıp çöpe atmıştı! Pendik'teki vahşette o cani hakkında karar

Cesedi parçalara ayırıp çöpe atmıştı! Pendik'teki vahşette o cani hakkında karar

Pendik'te, 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla yargılanan Bilal Dilek hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Bilal Dilek'i, Nihat Salih'e yönelik 'Canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, sanığın savunmasında atılı suçu işlemekten dolayı samimi ve ciddi bir pişmanlığının bulunmaması dikkate alınarak cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:12
Cesedi parçalara ayrıp çöpe atmıştı! Pendik’teki vahşette o cani hakkında karar

Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs 2024 tarihinde meydana gelen olayda, çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatıldı.

Cesedi parçalara ayrıp çöpe atmıştı! Pendik’teki vahşette o cani hakkında karar

Yapılan çalışmalarda cesedin Nihat Salih'e (79) ait olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada, kamera kayıtlarında Bilal Dilek'in, (39) çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılmayan eşyalar attığı görüldü.

Cesedi parçalara ayrıp çöpe atmıştı! Pendik’teki vahşette o cani hakkında karar

Dilek'in evinde bulunan paspas ve balta üzerinde Nihat Salih'e ait DNA örnekleri bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan Bilal Dilek 'kasten öldürme suçundan tutuklandı. Dilek'in 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Cesedi parçalara ayrıp çöpe atmıştı! Pendik’teki vahşette o cani hakkında karar

Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bilal Dilek ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cesedi parçalara ayrıp çöpe atmıştı! Pendik’teki vahşette o cani hakkında karar

"BEN YALAN SÖYLEMİYORUM, DOĞRULARI KONUŞUYORUM"

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Bilal Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Yemin ederim ben öldürmedim. Olay günü evde bile değildim. Ben saat 8'de işe gittim. Ertesi gün eve geldim. Ben yalan söylemiyorum. Ben doğruları konuşuyorum. Verdiğim ifadenin arkasındayım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

SON DAKİKA