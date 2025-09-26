Cesedi parçalara ayırıp çöpe atmıştı! Pendik'teki vahşette o cani hakkında karar
Pendik'te, 79 yaşındaki Nihat Salih'i öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedini çöp konteynerlerine attığı iddiasıyla yargılanan Bilal Dilek hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık Bilal Dilek'i, Nihat Salih'e yönelik 'Canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca mahkeme, sanığın savunmasında atılı suçu işlemekten dolayı samimi ve ciddi bir pişmanlığının bulunmaması dikkate alınarak cezada herhangi bir indirim uygulamadı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:12