Cesedi parçalara ayırıp çöpe atmıştı! Pendik'teki vahşette o cani hakkında karar

"BEN YALAN SÖYLEMİYORUM, DOĞRULARI KONUŞUYORUM"

Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık Bilal Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Yemin ederim ben öldürmedim. Olay günü evde bile değildim. Ben saat 8'de işe gittim. Ertesi gün eve geldim. Ben yalan söylemiyorum. Ben doğruları konuşuyorum. Verdiğim ifadenin arkasındayım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.