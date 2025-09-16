Viral Galeri Viral Liste Cennetin Çocukları konusu nedir, nerede çekiliyor? Cennetin Çocukları oyuncuları kim, ilk bölüm başladı mı?

TRT 1'in yeni dizisi Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Yeni dizinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki Cennetin Çocukları dizisi ne anlatıyor, kadroda kimler rol alıyor? Cennetin Çocukları ilk bölüm başladı mı, ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:44
Cennetin Çocukları, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosunun yanı sıra çekim mekanlarıyla da merak konusu oldu. İzleyiciler, dizinin hangi bölgede çekildiğini araştırıyor. Yeni dizinin teması ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Cennetin Çocukları dizisinin çekildiği yer…

Cennetin Çocukları Nerede Çekildi?

Soner Caner'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Ali Kara'nın kaleminden çıkan Cennetin Çocukları dizisi, aile bağlarını, umut dolu hikayeleri ve kasaba yaşamının içinden karakterleri ekrana taşıyor. Dizinin çekimleri Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Cennetin Çocukları Başladı mı?

TRT 1'in iddialı yapımlarından Cennetin Çocukları, 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizi her Pazartesi yeni bölümleriyle ekranlara gelecek.

Dizinin Konusu Ne?

Cennetin Çocukları, sokaklarda büyüyen ve suça bulaşmış İskender'in içsel dönüşüm yolculuğunu anlatıyor. Azılı bir mafya üyesiyken kendini bir anda Arafköy'de bulan İskender, burada sıcak bir aile ortamıyla tanışıyor.

Ege'nin huzur veren sahillerinde, adeta masalsı bir güzelliği andıran bu kasabada İskender, geçmişinden kalan hatıralarla yüzleşir. Olgunlaşma yolunda türlü sınavlardan geçerken, aradığı aşkı ve yıllardır içinde taşıdığı özlemi burada keşfeder.

