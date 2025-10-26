GS-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA

Bu haftaki mücadele sadece puan durumu açısından değil, savunma performansı bakımından da dikkat çekiyor. Göztepe, geride kalan 9 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.