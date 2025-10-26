GS-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?
Süper Lig'in 10. haftasında gözler, lider Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi konuk edeceği mücadeleye çevrildi. Avrupa arenasında Bodo karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor. Ligde geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a mağlup olan İzmir temsilcisi Göztepe ise bu kez güçlü rakibini devirip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, nefes kesmesi beklenen bu mücadeleyi canlı izlemek için 'Galatasaray - Göztepe maçı canlı izle' arayışına girdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 16:25