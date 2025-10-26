Viral Galeri Viral Liste GS-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?

Süper Lig'in 10. haftasında gözler, lider Galatasaray'ın sahasında Göztepe'yi konuk edeceği mücadeleye çevrildi. Avrupa arenasında Bodo karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Sarı-Kırmızılılar, taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor. Ligde geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a mağlup olan İzmir temsilcisi Göztepe ise bu kez güçlü rakibini devirip çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, nefes kesmesi beklenen bu mücadeleyi canlı izlemek için 'Galatasaray - Göztepe maçı canlı izle' arayışına girdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 16:25
Trendyol Süper Lig'de heyecan 10. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın öne çıkan maçında lider Galatasaray, sahasında formda ekiplerden Göztepe'yi ağırlıyor. Ligde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup yoluna devam eden Sarı-Kırmızılılar, topladığı 25 puanla zirvede yer alıyor. Konuk ekip Göztepe ise bu sezon gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasındaki mücadele 26 Ekim Pazar günü (bugün) RAMS Park'ta oynanacak.

Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Futbolseverler, mücadeleyi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

CANLI YAYIN VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Futbol tutkunları, Galatasaray - Göztepe maçını izlemek için internet üzerinden "canlı izle" arayışına girmiş durumda. Ancak bu karşılaşmayı canlı takip edebilmek için yayıncı kuruluş beIN SPORTS aboneliği gerekiyor.

Ayrıca maçı dijital platformlar üzerinden izlemek isteyen futbol severlerin TOD TV üyeliklerini aktif hale getirmeleri yeterli.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ TAKIMI KARŞI KARŞIYA

Bu haftaki mücadele sadece puan durumu açısından değil, savunma performansı bakımından da dikkat çekiyor. Göztepe, geride kalan 9 maçta kalesinde sadece 3 gol görerek ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray ise 4 golle bu alanda İzmir temsilcisinin hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

