Buzağı Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri başvuru tarihleri...

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Buzağı desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle destek, TÜRKVET kayıtlarında yer alan ve en az 4 ay yaşamış buzağılara veriliyor. Yetiştiriciler başvurularını üye oldukları birlikler aracılığıyla yapabilecek. Birliğe üye olmayanlar ise il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunabilecek.