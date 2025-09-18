Viral Galeri Viral Liste Buzağı Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri başvuru tarihleri...

Tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerin merakla beklediği buzağı destek ödemelerinde takvim heyecanı başladı. Buzağı desteğinden yararlanmak için hayvanların TÜRKVET sistemine kayıtlı olması ve en az 4 aylık yaşamış olmaları gerekiyor. Başvurular, üreticilerin üye oldukları örgütler aracılığıyla veya Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabiliyor. Şimdi gözler, 2025 yılı 1. dönem buzağı yardımı ödemelerinin açıklanacağı tarihte.

Giriş Tarihi: 18.09.2025 08:08
Hayvancılık sektöründe yetiştiricilerin merakla beklediği buzağı destek ödemeleri için başvuru takvimi belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı 1. dönem buzağı desteği başvurularının 1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında alınacağını açıkladı.

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Buzağı desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiricilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Öncelikle destek, TÜRKVET kayıtlarında yer alan ve en az 4 ay yaşamış buzağılara veriliyor. Yetiştiriciler başvurularını üye oldukları birlikler aracılığıyla yapabilecek. Birliğe üye olmayanlar ise il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunabilecek.

ÖDEME TAKVİMİ VE MİKTARI

Geçmiş yıllara bakıldığında, destek ödemeleri genellikle başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştiriliyor. 2025 yılı 1. dönem ödemelerinin Mayıs ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Hayvan başına ödenecek tutarın 1.000 TL civarında olması öngörülüyor.

2024 yılında ise 2. dönem başvuruları 7 Nisan - 6 Haziran tarihleri arasında alınmış, ödemeler Ekim - Kasım aylarında yapılmıştı. Geçen yılın 1. dönem ödemeleri ise Mayıs ayında başlamıştı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, yetiştiricilerin üye oldukları birlikler aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebiliyor. Birliğe üye olmayan yetiştiriciler ise il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine doğrudan dilekçe ile başvurabilecek. Başvuruların eksiksiz ve doğru bilgilerle yapılması, ödemelerin gecikmemesi için büyük önem taşıyor.

