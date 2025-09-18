Buzağı Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? 1. dönem buzağı yardımı ödemeleri başvuru tarihleri...
Tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerin merakla beklediği buzağı destek ödemelerinde takvim heyecanı başladı. Buzağı desteğinden yararlanmak için hayvanların TÜRKVET sistemine kayıtlı olması ve en az 4 aylık yaşamış olmaları gerekiyor. Başvurular, üreticilerin üye oldukları örgütler aracılığıyla veya Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabiliyor. Şimdi gözler, 2025 yılı 1. dönem buzağı yardımı ödemelerinin açıklanacağı tarihte.
