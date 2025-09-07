Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...

Milyonlarca adayın ter dökeceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım sürüyor. 7 Eylül Pazar günü yapılacak sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise ulaşım geliyor. Sınav sabahı trafikte zaman kaybetmek istemeyen adaylar ve öğretim görevlileri, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.