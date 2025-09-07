Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...
KPSS heyecanı giderek artarken sınav günü ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı adayların en çok merak ettiği konular arasında. 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS öncesinde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:04