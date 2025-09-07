Viral Galeri Viral Liste Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...

Bugün toplu taşıma bedava mı? 7 Eylül KPSS günü toplu ulaşım ücretsiz mi? Metro, İETT, MARMARAY, minibüs, tramvay...

KPSS heyecanı giderek artarken sınav günü ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı adayların en çok merak ettiği konular arasında. 7 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS öncesinde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet verip vermeyeceği araştırılıyor.

Milyonlarca adayın ter dökeceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım sürüyor. 7 Eylül Pazar günü yapılacak sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise ulaşım geliyor. Sınav sabahı trafikte zaman kaybetmek istemeyen adaylar ve öğretim görevlileri, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor.

KPSS A Grubu Oturumu Saat Kaçta Başlayacak?

ÖSYM takvimine göre KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumu, 7 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

Toplam 130 dakika sürecek olan sınav 12.25'te sona erecek. Önemli bir hatırlatma da yapıldı: Sınavın sabah oturumlarında adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. Bu nedenle sınav yerlerine erken gitmek büyük önem taşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı, sınav günü ulaşım konusunda beklenen açıklamayı yaptı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, 7 Eylül'de KPSS A Grubu Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar ve görevli öğretim üyeleri toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

İBB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"7 Eylül Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek – Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecektir."

