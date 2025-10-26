Viral Galeri Viral Liste Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullarda ders işlenecek mi, son durum ne? VALİLİK-MEB açıklaması

Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullarda ders işlenecek mi, son durum ne? VALİLİK-MEB açıklaması

İstanbul'da hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından gözler pazartesi gününe çevrildi. Cuma günü yoğun yağış nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ihtimaline karşı İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi? İşte valilikten gelebilecek olası açıklamalara dair son bilgiler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 06:20
Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullarda ders işlenecek mi, son durum ne? VALİLİK-MEB açıklaması

İstanbul'da hafta sonu boyunca etkisini sürdüren sağanak yağışlar, pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00'dan itibaren eğitime ara verilmesinin ardından, gözler yeni haftaya çevrildi. Veli ve öğrenciler, 27 Ekim Pazartesi günü için İstanbul Valiliği'nden yeni bir karar açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor.

Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullarda ders işlenecek mi, son durum ne? VALİLİK-MEB açıklaması

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da 27 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edilmedi. Cuma günü yaşanan yoğun yağış sonrası hafta sonu da etkisini sürdüren hava koşulları, pazartesi günü için olası bir tatil beklentisini artırmıştı. Ancak İstanbul Valiliği'nden bu yönde bir açıklama gelmedi.

Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullarda ders işlenecek mi, son durum ne? VALİLİK-MEB açıklaması

Meteoroloji: "Sağanak Yağış Pazartesi de Devam Edecek"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, pazartesi günü kent genelinde sağanak yağış beklendiğini belirtti. Macit, "Pazartesi günü İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıkları ise 23 ila 24 derece civarında seyredecek." ifadelerini kullandı.

Bugün İstanbul’da okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullarda ders işlenecek mi, son durum ne? VALİLİK-MEB açıklaması

Yetkililer, yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceğine dikkat çekerken, vatandaşların trafik yoğunluğuna ve su birikintilerine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA