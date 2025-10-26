Bugün İstanbul'da okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullarda ders işlenecek mi, son durum ne? VALİLİK-MEB açıklaması
İstanbul'da hafta sonu boyunca etkili olan sağanak yağışın ardından gözler pazartesi gününe çevrildi. Cuma günü yoğun yağış nedeniyle ikili eğitim yapan okullarda eğitime ara verilmesinin ardından, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ihtimaline karşı İstanbul Valiliği'nden yeni bir açıklama gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Peki İstanbul'da pazartesi günü okullar tatil mi? İşte valilikten gelebilecek olası açıklamalara dair son bilgiler.
Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 06:20