Bugün İstanbul’da hangi YOLLAR KAPALI? 30 Ağustos’ta trafiğe kapatılacak yollar listesi ve alternatif güzergahlar

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cumartesi günü İstanbul'da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Resmi törenler ve kutlamalar kapsamında kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için hangi güzergahların kapalı olacağını ve alternatif yolları duyurdu. Peki 30 Ağustos'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar hangileri, ulaşım ne zaman normale dönecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2025 06:20 Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 06:22
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları bu yıl Cumartesi günü yapılacak. İstanbul Valiliği, törenler ve genel prova nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ile vatandaşların kullanabileceği alternatif güzergahları açıkladı.

Buna göre 24 Ağustos Pazar günü yapılacak prova ve 30 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek törenlerde sabah 05.45'ten program bitimine kadar bazı ana arterler trafiğe kapalı olacak.

Hangi Yollar Trafiğe Kapatılacak?

Kutlamaların merkezi olacak Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye açılan tüm sokaklar iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Valiliğin duyurusuna göre kapalı olacak başlıca noktalar şöyle:

📍D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Vatan Caddesi girişleri

📍Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin Caddeleri üzerinden Vatan Caddesi'ne bağlanan yollar

📍Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan Aksaray yönünden gelen bağlantılar

📍Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinden Vatan Caddesi çıkışları

📍Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule (Kaleiçi) Caddeleri üzerinden Vatan Caddesi'ne katılımlar

Böylece Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar da kutlamalar süresince trafiğe kapalı olacak.

Alternatif Güzergâhlar

Sürücülerin mağdur olmaması için alternatif güzergahlar da duyuruldu. Kapalı güzergahların yerine kullanılabilecek yollar şunlar olacak:

📍Turgut Özal Millet Caddesi

📍Fevzipaşa Caddesi

