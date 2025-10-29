Bugün hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda köprü ve otoyollar bedava mı?
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yollarda geçirecek vatandaşların gündeminde bugün köprü ve otoyolların durumu var. 29 Ekim resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi, 'Köprü ve otoyollar ücretsiz mi?' sorusuna yanıt arıyor. Bayram kapsamında hangi güzergahların ücretsiz olacağı, kimlerin bu uygulamadan yararlanabileceği merak edilirken, detaylar da netleşmeye başladı. İşte 29 Ekim'de ücretsiz geçiş sağlanacak köprü ve otoyolların listesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:52