Bugün hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ve otoyollar bedava mı?

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yollarda geçirecek vatandaşların gündeminde bugün köprü ve otoyolların durumu var. 29 Ekim resmi tatil olması nedeniyle birçok kişi, 'Köprü ve otoyollar ücretsiz mi?' sorusuna yanıt arıyor. Bayram kapsamında hangi güzergahların ücretsiz olacağı, kimlerin bu uygulamadan yararlanabileceği merak edilirken, detaylar da netleşmeye başladı. İşte 29 Ekim'de ücretsiz geçiş sağlanacak köprü ve otoyolların listesi...

Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:52
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollarda geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Resmi tatil dolayısıyla şehir dışına çıkmak veya sevdiklerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) bu yıl için ücretsiz geçiş uygulaması yapıp yapmadığını araştırıyor.

Köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş kararı alınmadı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında KGM sorumluluğundaki otoyol ve köprülerde ücretsiz geçişe ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre, bu yıl köprü ve otoyollarda geçişler ücretli şekilde devam edecek. Böylece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve tüm ücretli otoyol güzergahlarında sürücüler normal tarifeye tabi olacak.

TOPLU TAŞIMADA CUMHURİYET BAYRAMI'NA ÖZEL DÜZENLEME

Köprü ve otoyollar ücretli olsa da şehir içi ulaşımda vatandaşları sevindiren bir karar geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim günü belirli raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

Buna göre İstanbul'da Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

