Bugün hangi yollar ücretsiz? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köprü ve otoyollar bedava mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollarda geçişlerin ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Resmi tatil dolayısıyla şehir dışına çıkmak veya sevdiklerini ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) bu yıl için ücretsiz geçiş uygulaması yapıp yapmadığını araştırıyor.