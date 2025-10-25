Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim’de EFT-HAVALE yapılır mı, hesaba geçer mi?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bankaların çalışma düzeni oldu. Ülke genelinde coşkuyla kutlanacak bu özel gün nedeniyle 29 Ekim tarihlerinde bankacılık işlemi yapmayı planlayan vatandaşlar, şubelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki 29 Ekim Çarşamba günü bankalar kapalı mı? İşte merak edilen detaylar…