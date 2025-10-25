Viral Galeri Viral Liste Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 29 Ekim’de EFT-HAVALE yapılır mı, hesaba geçer mi?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla karşılanırken bankalarda işlemleri olan vatandaşlar hem kamu hem de özel bankaların çalışma saatlerini merak ediyor. Bu yıl bayramın haftanın içine denk gelmesiyle birlikte '29 Ekim'de bankalar açık mı, para transferi yapılabilir mi?' sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar, resmi tatil süresince bankaların hizmet verip vermeyeceğini ve EFT/havale işlemlerinin hangi günlerde yapılabileceğini araştırıyor.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 08:15
Cumhuriyet Bayramı öncesinde en çok merak edilen konulardan biri de bankaların çalışma düzeni oldu. Ülke genelinde coşkuyla kutlanacak bu özel gün nedeniyle 29 Ekim tarihlerinde bankacılık işlemi yapmayı planlayan vatandaşlar, şubelerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki 29 Ekim Çarşamba günü bankalar kapalı mı? İşte merak edilen detaylar…

29 Ekim Bankalar Kapalı mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil kapsamına girdiği için, hem kamu hem özel bankalar Çarşamba günü kapalı olacak. Banka şubeleri kapalı olacağından, gişe işlemleri yapılmayacak.

Bu süreçte yalnızca mobil ve internet bankacılığı üzerinden temel işlemler gerçekleştirilebilecek.

EFT ve Havale İşlemleri Ne Zaman Hesaba Geçecek?

EFT sistemleri yalnızca resmi çalışma günlerinde aktif olduğundan, 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim'de yapılan transferler 30 Ekim Perşembe günü hesaba geçecek.

Acil para gönderimi gereken durumlarda FAST sistemi (7/24 anlık transfer) kullanılabilir.

