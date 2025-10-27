Viral Galeri Viral Liste Borsa yarın açık mı? 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, kapalı mı?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul'un çalışma saatleri var. 29 Ekim resmi tatil olması nedeniyle borsanın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle hafta sonuna denk gelen bu tarihlerde işlemlerini planlayan yatırımcılar, 'Borsa 28 Ekim ve 29 Ekim'de açık mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Borsa İstanbul'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi ve sonrasında işlem durumuna dair detaylar...

Giriş Tarihi: 27.10.2025 13:41
Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'un işlem takvimine çevrildi. 29 Ekim'in resmi tatil olması nedeniyle borsanın açık olup olmayacağı merak konusu. Peki borsa 28 Ekim ve 29 Ekim'de çalışacak mı? İşte, resmi açıklamalara göre işlem günleriyle ilgili detaylar…

BORSA İSTANBUL 28 EKİM'DE YARIM GÜN İŞLEM GÖRECEK

Borsa İstanbul, tıpkı bankalar gibi resmi tatil uygulamasına dahil olacak. 28 Ekim günü, Cumhuriyet Bayramı arifesi olması nedeniyle yarım gün işlem yapılacak. Bu kapsamda borsa sabah seansında açık olacak öğleden sonra ise işleme kapalı olacak.

Bu uygulama, finans piyasalarında yer alan özel bankalar ve kamu kurumlarının çalışma düzenine paralel ilerliyor. Yani 28 Ekim Salı günü yarım gün mesai uygulanırken, 29 Ekim Çarşamba günü Borsa İstanbul tamamen kapalı olacak.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA BORSA KAPALI OLACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatil kapsamında değerlendirildiği için Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Borsa, bankalar ve kamu kurumları gibi o gün boyunca kapalı olacak. Yatırımcılar işlemlerine 30 Ekim Perşembe sabahından itibaren devam edebilecek.

BORSA İSTANBUL NE İŞ YAPAR?

Borsa İstanbul, bir ülkenin ekonomik nabzını tutan en önemli finansal merkezlerden biridir. Sermaye piyasalarının kalbi olarak nitelendirilen Borsa İstanbul'un temel görevi; tasarruf sahipleri ile yatırım ihtiyacı olan kurumları bir araya getirmektir. Bu sistem, fon arz edenler ile fon talep edenler arasındaki dengeyi düzenleyerek sermayenin daha verimli kullanılmasını sağlar.

