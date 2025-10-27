Borsa yarın açık mı? 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Borsa İstanbul çalışıyor mu, kapalı mı?

BORSA İSTANBUL NE İŞ YAPAR?

Borsa İstanbul, bir ülkenin ekonomik nabzını tutan en önemli finansal merkezlerden biridir. Sermaye piyasalarının kalbi olarak nitelendirilen Borsa İstanbul'un temel görevi; tasarruf sahipleri ile yatırım ihtiyacı olan kurumları bir araya getirmektir. Bu sistem, fon arz edenler ile fon talep edenler arasındaki dengeyi düzenleyerek sermayenin daha verimli kullanılmasını sağlar.