Viral Galeri Viral Liste Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?

Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?

Anadolu Otoyolu'nun en kritik geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nde önemli bir yol çalışması dönemi başlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), tünel ve çevresinde gerçekleştirilecek kaplama ile bakım onarım çalışmaları kapsamında 13 Ekim 2025 itibarıyla trafik akışında yeni düzenlemelere gidileceğini duyurdu. Özellikle İstanbul yönünü kullanacak sürücüler için belirli saat aralıklarında tünel trafiğe kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahlar da devreye alınacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:16
Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?

Türkiye'nin ana ulaşım arterlerinden biri olan Anadolu Otoyolu'nda, Bolu Dağı Tüneli geçişinde kapsamlı bakım ve kaplama çalışmaları başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre, 13 Ekim 2025 itibarıyla başlatılan çalışmalar, tünelin portal bölgesindeki kaplama işlemlerini kapsıyor. Bu süreçte özellikle Ankara'dan İstanbul'a seyahat edecek sürücüleri etkileyecek geçici trafik düzenlemeleri devreye alındı.

Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?

HAFTA İÇİ GÜNLERDE 10.00–15.00 ARASI İSTANBUL YÖNÜ KAPALI OLACAK

Bolu Dağı Tüneli dahil, Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki İstanbul yönü, 13–31 Ekim tarihleri arasında hafta içi her gün 10.00–15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bu saat dilimlerinde tünel ve çevresinde kaplama çalışmaları yürütülecek. Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için gerekli yönlendirmelerin yapılacağını belirtti.

Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?

ALTERNATİF GÜZERGAH DUYURULDU

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, çalışmaların süresi boyunca trafiğin kontrollü şekilde D-100 Devlet Yolu'na yönlendirileceği bildirildi.

Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?

Buna göre İstanbul yönüne gidecek araçlar Abant Kavşağı'ndan D-100'e çıkış yaparak, Kaynaşlı Kavşağı üzerinden yeniden otoyola bağlanabilecek. Yetkililer, sürücülerin seyahat planlarını bu düzenlemelere göre yapmalarını ve belirtilen saat aralıklarında tünel güzergahını tercih etmemelerini istedi.

Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?

ÇALIŞMALAR 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Bolu Dağı Tüneli'nde başlatılan kaplama ve bakım işlemlerinin 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlanıyor. KGM, olumsuz hava koşulları veya teknik gecikmelerin yaşanmaması halinde çalışmanın belirtilen tarihte sona ereceğini açıkladı.

SON DAKİKA