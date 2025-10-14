Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?

Türkiye'nin ana ulaşım arterlerinden biri olan Anadolu Otoyolu'nda, Bolu Dağı Tüneli geçişinde kapsamlı bakım ve kaplama çalışmaları başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamalara göre, 13 Ekim 2025 itibarıyla başlatılan çalışmalar, tünelin portal bölgesindeki kaplama işlemlerini kapsıyor. Bu süreçte özellikle Ankara'dan İstanbul'a seyahat edecek sürücüleri etkileyecek geçici trafik düzenlemeleri devreye alındı.