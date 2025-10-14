Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?
Anadolu Otoyolu'nun en kritik geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nde önemli bir yol çalışması dönemi başlıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), tünel ve çevresinde gerçekleştirilecek kaplama ile bakım onarım çalışmaları kapsamında 13 Ekim 2025 itibarıyla trafik akışında yeni düzenlemelere gidileceğini duyurdu. Özellikle İstanbul yönünü kullanacak sürücüler için belirli saat aralıklarında tünel trafiğe kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahlar da devreye alınacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 06:16