Viral Galeri Viral Liste BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim'de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim'de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu raflardaki yerini aldı. Bu hafta mağazalarda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuluyor. Elektronik ürünler, oyuncaklar, kozmetik ürünleri ve ayakkabılar da fırsatlar arasında öne çıkıyor. Haftanın dikkat çeken ürünleri arasında spor ayakkabılar, kahve makinesi, meyve sıkacağı ve bebek bezleri bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:35
BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim’de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip indirimlerle dolu yeni aktüel ürünler kataloğunu sunuyor. Marketin raflarında mutfaktan teknolojiye, ev tekstilinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride ürün yer alıyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünleri listesi…

BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim’de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

BİM 28 EKİM 2025 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Şampuanlar

Restorex 900 ml çeşitleri (Kolajen-Biotin / Keratin-Argan / 7 Besleyici Yağ) – 109 TL

Bebek Bezi

Molfix Ultra Fırsat Paketi:

Maxi 86'lı – 319 TL

Junior 66'lı – 319 TL

X Large 54'lü – 319 TL

Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri

Eko Filament LED Ampul Leoled – 39 TL

Elektrikli Oda Kokusu Kiti Airwick (Temizliğin Esintisi) – 199 TL

Elektrikli Oda Kokusu Yedek Airwick (Temizliğin Esintisi – Bahar Çiçekleri) – 135 TL

Oda Kokusu Decosphere Airwick (Greyfurt ve Çiçek Tazeliği) – 179 TL

Stick Up Airwick – 89 TL

Tuvalet Kağıdı Queen 40'lı – 229 TL

Kağıt Havlu Queen 12'li – 195 TL

Islak Mendil Ivory 3x20'li – 25 TL

Bitkisel Sıvı Çamaşır Deterjanı Life By Fakir 1500 ml – 129 TL

Bitkisel Konsantre Yumuşatıcı Life By Fakir 1500 ml – 89 TL

Çamaşır Kapsülü Ariel 25'li – 299 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı Persil 2470 ml – 159 TL

Toz Deterjan Rinso 10 kg – 329 TL

Çamaşır Suyu Klasik Hypo 4 kg – 72,50 TL

Yağ ve Kir Sökücü Sprey CIF Ultra 750 ml – 99 TL

Kişisel Bakım ve Kozmetik

Kadın Atlet Ots (M-XL beden) – 99 TL

Kadın Kaplı Atlet Ots (Siyah renk) – 109 TL

Kadın Bambu Soket Çorap Vitex – 22,50 TL

Kadın Lazer Kesim Düşük Bel Slip Doremi – 145 TL

Kadın Lazer Kesim Yüksek Bel Slip Doremi – 185 TL

Erkek Patik Çorap Gloss 5'li – 57 TL

Kız ve Erkek Çocuk Tenis Çorabı Penti – 35 TL

Çocuk Külotlu Çorap Penti – 55 TL

Diş Macunu + Fırça Sensodyne 75 ml – 119 TL

Saç Maskesi Capiloti 25 ml – 17,50 TL

Vücut Peelingi 200 ml Sinoz – 159 TL

SPF Korumalı Yüz Kremi Sinoz 50 ml – 285 TL

El ve Vücut Kremi Nivea 250 ml – 89 TL

Parfüm Erkek-Kadın çeşitleri – 199 TL

Ev Tekstili ve Giyim

Bel/Ayak Su Torbası Çeşitleri EQ – 289 TL

Desenli Peçete Queen 20'li – 17,50 TL

BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim’de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

Haftanın Önerisi:

Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1000 g – 145 TL

Atıştırmalıklar ve Tatlılar

Tadelle 3x30 g – 65 TL

Kaplamalı Fındıklı Gofret Tadelle Maxinut 4x30 g – 69 TL

Çikolata Kaplı Kağıt Helva Fiskobirlik Fıskat 30 g – 25 TL

Çikolatalı Gofret Ülker 7x36 g – 69 TL

Kekstra Konfeti Ülker 58 g – 9,50 TL

Bisküvi Kreması Dolgulu Top Gofret Draft Gold 150 g – 89 TL

Kuruyemiş Bar Fellas 3x30 g (Kırmızı Meyveli) – 74,50 TL

Taco Aromalı ve Kinoa'lı Kraker Ülker Altınbaşak 50 g – 14,50 TL

Finger Bisküvi Ülker 5x150 g – 79 TL

Dido XXL Kaplamalı Gofret Ülker 215 g – 109 TL

Antep Fıstığı Kreması Züber 200 g – 299 TL

Yer Fıstıklı Karamelli Nuga Bar Eti Canga Gold 45 g – 18 TL

Yumuşak Şeker Bebeto Party Mix 400 g – 69 TL

Üzümlü Kepekli Bisküvi Eti Sultani 3x123 g – 47,50 TL

Kakaolu Tahıl Patlaklı Bisküvi Eti Burçak 3x117 g – 59 TL

Kuruyemiş ve Kuru Meyve Karışımı Malatya Pazarı 40 g – 29,50 TL

Protein Bar Protein Ocean (Hindistan Cevizi Aromalı) – 45 TL

Atıştırmalık ve İçecek Çeşitleri

Nohut Cipsi Noutos 55 g (Kaju Baharatlı / Ekşi Krema ve Soğan) – 45 TL

Mısır Çerezi Cheetos Max 80 g (Peynirli) – 29,50 TL

Gazlı İçecek Kola Pepsi 4x1 L – 99 TL

Gazlı İçecek Kola (Şekersiz) Pepsi Max 4x1 L – 99 TL

Portakal Meyveli Gazlı İçecek Yedigün 4x1 L – 99 TL

Şeftali Aromalı, Beyaz Çaylı Soğuk Çay Pin 250 ml – 29,50 TL

BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim’de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

Haftanın Önerileri:

Torku Dana Baton Kavurma 1000 g – 799 TL

Yelken Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g – 295 TL

Dondurulmuş Ürünler:

Dana Kıyma Bonfilet 1000 g – 499 TL

İşkembe Çorbası Akşeker 480 g – 95 TL

Kuzu Kokoreç Akşeker 210 g – 159 TL

Üç Peynirli Pizza Lezzethane 480 g – 79 TL

Cips Kaplamalı Çıtır Piliç Şişleri Chefista 335 g – 99 TL

Milföy Hamuru Superfresh 1000 g – 99 TL

Süt ve Süt Ürünleri:

Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg – 169 TL

Az Yağlı Yoğurt İçim 3 kg – 99,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri Aknaz 1500 g – 299 TL

Az Yağlı Beyaz Peynir Aknaz 1000 g – 129 TL

Lor Peyniri Aknaz 1000 g – 59,50 TL

Yarım Yağlı Eritme Peyniri Binvezir 1000 g – 255 TL

Labne Pınar 3x180 g – 135 TL

%20 Yağlı Bitkisel Krema Dost 200 ml – 15 TL

İçecek ve Tatlılar:

Ayran Torku 1 L – 35 TL

Şeftali Ananaslı Kefir İçim 1 L – 69,50 TL

%0,5 Yağlı Süt Sek 1 L – 26,50 TL

Yulaf İçeceği Yook 1 L – 79 TL

Ballı Kaymak Dost 200 g – 65 TL

Yaban Mersinli Quark Sek 140 g – 39,50 TL

Çikolatalı ve Vanilyalı Puding Danette 4x70 g – 50 TL

Revani Mezze 500 g (Haşhaşlı Portakallı) – 72,50 TL

Et Ürünleri:

Piliç Parmak Köfte Erpiliç 500 g – 79 TL

BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim’de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

Haftanın Önerileri:

Lisanslı Metal Arabalar (1:34 ölçekli, Renault, Audi, Mini, Volkswagen) – 219 TL

Oyuncak Mutfak Seti (40 Parça, su devir daimli, ışıklı ve sesli) – 869 TL

Oyuncaklar:

Oyuncak Pet Seti (5 Parça, farklı çeşitlerde) – 129 TL

Luna'nın Oturma Odası Oyun Seti – 239 TL

Oyuncak Araçlar – 129 TL

Buz Tuzağı Oyunu (4 adet çerçeve, 37 adet blok, 1 adet çekiç) – 119 TL

Triky Kutu Oyunu (72 adet oyun kartı, 12 adet çubuk, 1 adet tabaka) – 219 TL

Ahşap Puzzle (çeşitli desenlerde) – 69 TL

Sök Tak Araba – 179 TL

Plastik Domino Oyunu – 119 TL

Oyuncak Araba – 159 TL

Bas Bırak Arabalar – 69 TL

Sesli Dönüşen Robot – 299 TL

Model Uçaklar – 239 TL

Römorklu Pilli Traktör Seti (sürtmeli mekanizmalı) – 349 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti (pilli, sesli, ışıklı) – 349 TL

Oyuncak Puset – 219 TL

Oyuncak İtfaiye (43 cm) – 316 TL

Oyuncak Bebek Çeşitleri – 189 TL

Mega Tır – 699 TL

Eğitici ve Sanatsal Ürünler:

Ponpon Figürlü Tükenmez Kalemler – 59 TL

Aktivite Kitapları – 45 TL

Hikaye Kitap Serisi – 45 TL

Hareketli Kitaplar – 45 TL

Duyusal Oyuncak Tırtıl – 59 TL

Tükenmeyen Sticker Kitabım – 249 TL

Eğlenceli Planlayıcı Defter – 179 TL

SON DAKİKA