BİM indirimleri yarın başlıyor! 28-31 Ekim’de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

BİM 28 EKİM 2025 SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Şampuanlar
Restorex 900 ml çeşitleri (Kolajen-Biotin / Keratin-Argan / 7 Besleyici Yağ) – 109 TL
Bebek Bezi
Molfix Ultra Fırsat Paketi:
Maxi 86'lı – 319 TL
Junior 66'lı – 319 TL
X Large 54'lü – 319 TL
Ev ve Kişisel Bakım Ürünleri
Eko Filament LED Ampul Leoled – 39 TL
Elektrikli Oda Kokusu Kiti Airwick (Temizliğin Esintisi) – 199 TL
Elektrikli Oda Kokusu Yedek Airwick (Temizliğin Esintisi – Bahar Çiçekleri) – 135 TL
Oda Kokusu Decosphere Airwick (Greyfurt ve Çiçek Tazeliği) – 179 TL
Stick Up Airwick – 89 TL
Tuvalet Kağıdı Queen 40'lı – 229 TL
Kağıt Havlu Queen 12'li – 195 TL
Islak Mendil Ivory 3x20'li – 25 TL
Bitkisel Sıvı Çamaşır Deterjanı Life By Fakir 1500 ml – 129 TL
Bitkisel Konsantre Yumuşatıcı Life By Fakir 1500 ml – 89 TL
Çamaşır Kapsülü Ariel 25'li – 299 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Persil 2470 ml – 159 TL
Toz Deterjan Rinso 10 kg – 329 TL
Çamaşır Suyu Klasik Hypo 4 kg – 72,50 TL
Yağ ve Kir Sökücü Sprey CIF Ultra 750 ml – 99 TL
Kişisel Bakım ve Kozmetik
Kadın Atlet Ots (M-XL beden) – 99 TL
Kadın Kaplı Atlet Ots (Siyah renk) – 109 TL
Kadın Bambu Soket Çorap Vitex – 22,50 TL
Kadın Lazer Kesim Düşük Bel Slip Doremi – 145 TL
Kadın Lazer Kesim Yüksek Bel Slip Doremi – 185 TL
Erkek Patik Çorap Gloss 5'li – 57 TL
Kız ve Erkek Çocuk Tenis Çorabı Penti – 35 TL
Çocuk Külotlu Çorap Penti – 55 TL
Diş Macunu + Fırça Sensodyne 75 ml – 119 TL
Saç Maskesi Capiloti 25 ml – 17,50 TL
Vücut Peelingi 200 ml Sinoz – 159 TL
SPF Korumalı Yüz Kremi Sinoz 50 ml – 285 TL
El ve Vücut Kremi Nivea 250 ml – 89 TL
Parfüm Erkek-Kadın çeşitleri – 199 TL
Ev Tekstili ve Giyim
Bel/Ayak Su Torbası Çeşitleri EQ – 289 TL
Desenli Peçete Queen 20'li – 17,50 TL