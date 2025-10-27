BİM indirimleri başladı! 31 Ekim’de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

Spor Ayakkabı
Erkek (41, 42 numara) — 699 TL / Adet
Kadın (38, 39 numara) — 699 TL / Adet
Peşin fiyatına 6 taksit imkânı
Giyim Ürünleri
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek (2XL, 3XL) — 319 TL / Adet
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın (2XL, 3XL) — 329 TL / Adet
Oduncu Gömlek Erkek (M, L, XL) — 289 TL / Adet
Oduncu Gömlek Erkek (M, L) — 279 TL / Adet
Kışlık Gömlek Erkek (2XL, 3XL) — 249 TL / Adet
Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt Erkek (S, M, L, XL) — 279 TL / Adet
Eşofman Altı Erkek (S, M, L, XL) — 199 TL / Adet
Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt Kadın (S, M, L, XL) — 279 TL / Adet
Eşofman Altı Kadın (S, M, L, XL) — 199 TL / Adet
Pijama Takımı Kadın (2XL, 3XL) — 399 TL / Adet
Pijama Takımı Erkek (2XL, 3XL) — 399 TL / Adet
Çilek Desenli Terlik Kadın (37, 38, 39, 40) — 169 TL / Adet
Kaşe Pantolon Erkek (2XL, 3XL, Siyah) — 299 TL / Adet
Kaşe Pantolon Kadın (S, M, L, XL, Siyah) — 299 TL / Adet
Pike Pantolon Erkek (2XL, 3XL, Antrasit, Siyah) — 319 TL / Adet
Ev Tekstili Ürünleri
Yumak Çeşitleri
Star (Farklı renklerde) — 109 TL / Adet
Kristal (Farklı renklerde) — 109 TL / Adet
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (100x200 cm) — 225 TL / Adet
Yastık Alez (Membran, 50x70 cm) — 69 TL / Adet
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (160x200 cm) — 299 TL / Adet
Koltuk Örtüsü (140x210 cm) — 199 TL / Adet
Tek Kişilik Battaniye (150x200 cm) — 249 TL / Adet
Çift Kişilik Battaniye (180x220 cm) — 289 TL / Adet
Maisonette Havlu (50x85 cm) — 59 TL / Adet (3'lü)
Yuvarlama Topu — 129 TL / Adet
Havlu Saç Bonesi (Farklı renklerde) — 49 TL / Adet