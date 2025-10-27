Viral Galeri Viral Liste BİM indirimleri başladı! 31 Ekim'de aktüel reyonları dolacak: Halı yıkama makinesi, çaycı, meyve sıkacağı...

BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu raflardaki yerini aldı. Bu hafta mağazalarda temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuluyor. Elektronik ürünler, oyuncaklar, kozmetik ürünleri ve ayakkabılar da fırsatlar arasında öne çıkıyor. Haftanın dikkat çeken ürünleri arasında spor ayakkabılar, kahve makinesi, meyve sıkacağı ve bebek bezleri bulunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.10.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 10:33
BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da müşterilerine cazip indirimlerle dolu yeni aktüel ürünler kataloğunu sunuyor. Marketin raflarında mutfaktan teknolojiye, ev tekstilinden kişisel bakıma kadar birçok kategoride ürün yer alıyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimde? İşte haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünleri listesi…

CUMA 31 EKİM'DEN İTİBAREN BİM AKTÜE

Haftanın Önerileri:

Lisanslı Metal Arabalar (1:34 ölçekli, Renault, Audi, Mini, Volkswagen) – 219 TL

Oyuncak Mutfak Seti (40 Parça, su devir daimli, ışıklı ve sesli) – 869 TL

Oyuncaklar:

Oyuncak Pet Seti (5 Parça, farklı çeşitlerde) – 129 TL

Luna'nın Oturma Odası Oyun Seti – 239 TL

Oyuncak Araçlar – 129 TL

Buz Tuzağı Oyunu (4 adet çerçeve, 37 adet blok, 1 adet çekiç) – 119 TL

Triky Kutu Oyunu (72 adet oyun kartı, 12 adet çubuk, 1 adet tabaka) – 219 TL

Ahşap Puzzle (çeşitli desenlerde) – 69 TL

Sök Tak Araba – 179 TL

Plastik Domino Oyunu – 119 TL

Oyuncak Araba – 159 TL

Bas Bırak Arabalar – 69 TL

Sesli Dönüşen Robot – 299 TL

Model Uçaklar – 239 TL

Römorklu Pilli Traktör Seti (sürtmeli mekanizmalı) – 349 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti (pilli, sesli, ışıklı) – 349 TL

Oyuncak Puset – 219 TL

Oyuncak İtfaiye (43 cm) – 316 TL

Oyuncak Bebek Çeşitleri – 189 TL

Mega Tır – 699 TL

Eğitici ve Sanatsal Ürünler:

Ponpon Figürlü Tükenmez Kalemler – 59 TL

Aktivite Kitapları – 45 TL

Hikaye Kitap Serisi – 45 TL

Hareketli Kitaplar – 45 TL

Duyusal Oyuncak Tırtıl – 59 TL

Tükenmeyen Sticker Kitabım – 249 TL

Eğlenceli Planlayıcı Defter – 179 TL

Spor Ayakkabı

Erkek (41, 42 numara) — 699 TL / Adet

Kadın (38, 39 numara) — 699 TL / Adet
Peşin fiyatına 6 taksit imkânı

Giyim Ürünleri

Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek (2XL, 3XL) — 319 TL / Adet

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın (2XL, 3XL) — 329 TL / Adet

Oduncu Gömlek Erkek (M, L, XL) — 289 TL / Adet

Oduncu Gömlek Erkek (M, L) — 279 TL / Adet

Kışlık Gömlek Erkek (2XL, 3XL) — 249 TL / Adet

Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt Erkek (S, M, L, XL) — 279 TL / Adet

Eşofman Altı Erkek (S, M, L, XL) — 199 TL / Adet

Fermuarlı Kapüşonlu Sweatshirt Kadın (S, M, L, XL) — 279 TL / Adet

Eşofman Altı Kadın (S, M, L, XL) — 199 TL / Adet

Pijama Takımı Kadın (2XL, 3XL) — 399 TL / Adet

Pijama Takımı Erkek (2XL, 3XL) — 399 TL / Adet

Çilek Desenli Terlik Kadın (37, 38, 39, 40) — 169 TL / Adet

Kaşe Pantolon Erkek (2XL, 3XL, Siyah) — 299 TL / Adet

Kaşe Pantolon Kadın (S, M, L, XL, Siyah) — 299 TL / Adet

Pike Pantolon Erkek (2XL, 3XL, Antrasit, Siyah) — 319 TL / Adet

Ev Tekstili Ürünleri

Yumak Çeşitleri

Star (Farklı renklerde) — 109 TL / Adet

Kristal (Farklı renklerde) — 109 TL / Adet

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (100x200 cm) — 225 TL / Adet
Yastık Alez (Membran, 50x70 cm) — 69 TL / Adet
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (160x200 cm) — 299 TL / Adet
Koltuk Örtüsü (140x210 cm) — 199 TL / Adet
Tek Kişilik Battaniye (150x200 cm) — 249 TL / Adet
Çift Kişilik Battaniye (180x220 cm) — 289 TL / Adet
Maisonette Havlu (50x85 cm) — 59 TL / Adet (3'lü)
Yuvarlama Topu — 129 TL / Adet
Havlu Saç Bonesi (Farklı renklerde) — 49 TL / Adet

Bölmeli Kilitli Saklama Kabı ~720 cc — 125 TL / Adet

Bölmeli Kilitli Saklama Kabı ~1120 cc — 149 TL / Adet

Bölmeli Kilitli Saklama Kabı ~1620 cc — 189 TL / Adet

Gravürlü Cam Saklama Kabı ~215 cc — 32 TL / Adet

3'lü Misket Sunum Bardağı ~300 cc — 129 TL / Set

Cam Şekerlik ~330 cc — 69 TL / Adet

12 Parça Kahve Fincan Seti ~270 cc — 349 TL / Set (Peşin fiyatına 6 taksit)

Cam Kase ~390 cc — 34 TL / Adet

Cam Kase ~620 cc — 39 TL / Adet

2'li Salata Kasesi ~950 cc — 139 TL / Set

Cam Çerezlik ~315 cc — 29 TL / Adet

Rose Cam Kavanoz ~1000 cc — 35 TL / Adet

Rose Cam Kavanoz ~550 cc — 25 TL / Adet

Helen Bardaklı Karaf ~1200 cc — 129 TL / Set

6'lı Truva Kahve Yanı Su Bardağı ~100 cc — 149 TL / Set

12 Parça Zoe Çay Seti ~125 cc — 279 TL / Set (Peşin fiyatına 6 taksit)

Servis Tabağı ~230 cc — 29 TL / Adet

3'lü Zoe Su Bardağı ~380 cc — 119 TL / Set

3'lü Zoe Meşrubat Bardağı ~480 cc — 149 TL / Set

3'lü Kulplu Çay Bardağı ~250 cc — 99 TL / Set

Chef's Pro Karnıyarık Tencere

~32 cm

Yanmaz yapışmaz

Soft touch kulp
529 TL / Adet
(Peşin fiyatına 6 taksit)

Chef's Derin Tencere

~24 cm

Yanmaz yapışmaz

Soft touch kulp
499 TL / Adet
(Peşin fiyatına 6 taksit)

Borcam Fırın Tepsi Seti

2500 + 4350 cc

28.7 × 36.7 cm
499 TL / Set
(Peşin fiyatına 6 taksit)

Borcam Fırın Tepsi Seti

2000 + 2500 cc

25 × 26 cm
269 TL / Set
(Peşin fiyatına 6 taksit)

Paşabahçe Elegant Dikdörtgen Servis Tabağı

27 × 16 cm
149 TL / Adet

Paşabahçe Cam Saklama Kabı ~2500 cc — 199 TL / Adet
Paşabahçe Cam Saklama Kabı ~1150 cc — 109 TL / Adet
Paşabahçe Echo Meşrubat Bardağı ~300 cc — 175 TL / Set (6'lı)

Kahve Fincan Seti (Porcelarts)

~90 cc
475 TL / Set (Peşin fiyatına 6 taksit)

Çay Bardağı Seti (RAKLE)

~110 cc
135 TL / Set

Dikdörtgen Tabak (Benante)

18,5 × 13,5 cm
119 TL / Set

Cam Ayaklı Kase (Chic In Love)

~650 cc
189 TL / Adet

