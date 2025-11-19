BİM 21 Kasım kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünlerin tam listesi
BİM, 21 Kasım 2025'e özel aktüel ürün kataloğunu yayımlayarak yine geniş bir ürün yelpazesini müşterilerin beğenisine sundu. Mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, giyimden elektronik cihazlara kadar uzanan listede bu hafta özellikle 1.190 TL'lik çift yönlü şömine ısıtıcı ve 22.950 TL'den satışa çıkacak 66 inç QLED TV öne çıkıyor. Kasım ayının son fırsat haftasında raflarda hangi ürünlerin yer aldığı şimdiden merak konusu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 08:40