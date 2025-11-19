Viral Galeri Viral Liste BİM 21 Kasım kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünlerin tam listesi

BİM, 21 Kasım 2025'e özel aktüel ürün kataloğunu yayımlayarak yine geniş bir ürün yelpazesini müşterilerin beğenisine sundu. Mutfak gereçlerinden temizlik ürünlerine, giyimden elektronik cihazlara kadar uzanan listede bu hafta özellikle 1.190 TL'lik çift yönlü şömine ısıtıcı ve 22.950 TL'den satışa çıkacak 66 inç QLED TV öne çıkıyor. Kasım ayının son fırsat haftasında raflarda hangi ürünlerin yer aldığı şimdiden merak konusu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 08:40
21 Kasım 2025 dönemine ait BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve marketin yeni haftadaki fırsat listesi yine dikkat çekici seçeneklerle dolu. Katalogda yer alan bilgilere göre 11 dilim radyatör 2.690 TL, çift yönlü şömine ısıtıcı 1.190 TL, 12 inç LCD yazı tahtası 199 TL, nostaljik radyo 849 TL ve 66 inç QLED TV 22.950 TL'den satışa sunulacak. İşte haftanın dikkat çeken kampanyaları...

BİM AKTÜEL • 21 KASIM CUMA

65" QLED Google TV – Dijitsu DQ33/38000
Peşin: 22.950 TL (4 taksit) • 4K QLED • Google TV • YouTube • Netflix • Amazon Prime Video • 2 yıl garanti

43" Full HD QLED Android TV – TCL 43S5K
Peşin: 12.750 TL (4 taksit) • 60 Hz • HDMI x2 • USB x1 • Wi-Fi • Bluetooth • HDR10 • Dolby Audio • 2 yıl garanti

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set – 3'lü
Peşin: 9.450 TL (6 taksit)
• Ocak: 4 gözlü gazlı • Emaye ızgara • Doğal gaz uyumlu
• Davlumbaz: Mekanik kontrol • 3 kademe • 450 m³/h
• Fırın: 57 L • Turbo fan • 7 fonksiyon • Dijital saat

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı
• 3 güç seviyesi • 1800 W • Devrilme emniyeti
Peşin: 1.190 TL (6 taksit)

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör
• 2000 W • 3 güç seviyesi • Ayarlanabilir termostat
• Aşırı ısınma ve devrilme emniyeti
Peşin: 2.390 TL (6 taksit)

Kumtel 11 Dilim Radyatör
• 2500 W • 3 güç seviyesi • Ayarlanabilir termostat
Peşin: 2.690 TL (6 taksit)

Kumtel Dikey Isıtıcı
• 2 kademe • Termostat ayarı • 2300 W
Peşin: 1.850 TL (6 taksit)

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı
• 1200 W • 2 güç kademesi • Kolay taşınabilir
Peşin: 599 TL (6 taksit)

Kumtel Fanlı Isıtıcı
• 2000 W • 3 kademe • Alev almaz plastik
Peşin: 699 TL (6 taksit)

Berlin Düdüklü Tencere Seti (3,5 L + 7 L)
İndüksiyon tabanlı, ergonomik kulplu
Peşin: 1.199 TL (6 taksit)

TU Porselen Yemek Takımı – 24 Parça (6 Kişilik)
6 kase • 6 çukur tabak • 6 pasta tabağı • 6 servis tabağı
Peşin: 1.490 TL (6 taksit)

Benante Kapaklı Saklama Kabı
Küçük (12 cm): 269 TL
Orta (14 cm): 269 TL
Büyük (16 cm): 269 TL

Benante Kapaklı Baharat Seti (12×11,5 cm) – 269 TL
Benante Makarna Tabağı (25,5 cm) – 89 TL
Fiyonk Desenli Kahve Yanı Su Bardağı (190 cc, 2'li) – 175 TL
Fiyonk Desenli Pasta Tabağı (19 cm) – 275 TL
Benante Fiyonklu Kupa (280 cc) – 219 TL
Pipetli Fiyonklu Bardak (~700 ml) – 79 TL
Benante Kapaklı Kek Standı (15×15×13 cm) – 399 TL

NorthPacific Valizler
• 360° dönebilen 4 tekerlek • Darbelere dayanıklı kabuk
• Suya dayanıklı astar • Ayarlanabilir çekçek
• Şifreli kilit sistemi

Büyük Boy (50×79×31 cm) – 875 TL (6 taksit)
Orta Boy (45×69×26 cm) – 755 TL (6 taksit)
Küçük Boy (38×58×23 cm) – 685 TL (6 taksit)

Valiz Organizer Seti 6'lı – 99 TL
Valiz Etiketi – 79 TL
Pasaport Kılıfı – 129 TL

Çiçek Desenli Ev Botu (Kadın) – 175 TL
Çiçek Desenli Terlik (Kadın) – 209 TL
Bere (Kadın/Erkek) – 75 TL
Bere (Çocuk) – 69 TL

