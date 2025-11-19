BİM 21 Kasım kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünlerin tam listesi

21 Kasım 2025 dönemine ait BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve marketin yeni haftadaki fırsat listesi yine dikkat çekici seçeneklerle dolu. Katalogda yer alan bilgilere göre 11 dilim radyatör 2.690 TL, çift yönlü şömine ısıtıcı 1.190 TL, 12 inç LCD yazı tahtası 199 TL, nostaljik radyo 849 TL ve 66 inç QLED TV 22.950 TL'den satışa sunulacak. İşte haftanın dikkat çeken kampanyaları...